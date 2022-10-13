IKEA уволила 10 тысяч своих сотрудников в России

Шведский ритейлер IKEA сократил 10 тысяч сотрудников в России. Об этом 13 октября сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на главу материнской компании Ingka Group Йеспера Бродина. Всего, по его словам, в компании работало 12 тысяч человек.



Ранее сообщалось, что IKEA сократит половину сотрудников на своих производственных площадках. При этом розничные магазины закрыты и продолжают находиться в простое. По данным СМИ, шведский ритейлер не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет.