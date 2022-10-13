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    IKEA уволила 10 тысяч своих сотрудников в России

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    Шведский ритейлер IKEA сократил 10 тысяч сотрудников в России. Об этом 13 октября сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на главу материнской компании Ingka Group Йеспера Бродина. Всего, по его словам, в компании работало 12 тысяч человек.

    Ранее сообщалось, что IKEA сократит половину сотрудников на своих производственных площадках. При этом розничные магазины закрыты и продолжают находиться в простое. По данным СМИ, шведский ритейлер не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет.

    IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

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