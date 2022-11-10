«Ъ»: IKEA снимает логотипы и может быть продана к Новому году

АФК «Система» подтвердила намерение купить IKEA и сейчас ведёт анализ активов: фабрик в Ленинградской, Московской, Кировской областях и Великом Новгороде. Об этом 10 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. По данным экспертов, бизнес стоит не менее 10 млрд рублей. Сейчас с "Икей" снимают логотипы.



«Начинается период дебрендинга. Теперь в течение двух месяцев сотрудники будут удалять с оборудования, с продукции и с вывесок слова IKEA, и всё, что связано с этим брендом», — рассказал изданию глава профсоюза работников IKEA Александр Илларионов.

