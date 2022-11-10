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    «Ъ»: IKEA снимает логотипы и может быть продана к Новому году

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    АФК «Система» подтвердила намерение купить IKEA и сейчас ведёт анализ активов: фабрик в Ленинградской, Московской, Кировской областях и Великом Новгороде. Об этом 10 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. По данным экспертов, бизнес стоит не менее 10 млрд рублей. Сейчас с "Икей" снимают логотипы.

    «Начинается период дебрендинга. Теперь в течение двух месяцев сотрудники будут удалять с оборудования, с продукции и с вывесок слова IKEA, и всё, что связано с этим брендом», — рассказал изданию глава профсоюза работников IKEA Александр Илларионов.

    По его словам, в августе компания объявила, что с сентября начинается подготовка к продаже и будет продолжаться максимум до января-февраля.

    «Следовательно, компании отводится два месяца, чтобы закрыть сделку», — резюмирует Илларионов.

    Как уже сообщали СМИ, на российские активы IKEA претендуют несколько компаний, в том числе торговые сети Hoff и «Твой дом». Девелоперская группа компаний «ПИК» опровергла информацию о том, что хочет купить активы IKEA в России.

    IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

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