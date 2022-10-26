Источники РБК рассказали, кто хочет купить заводы IKEA в России

Приобрести заводы IKEA в России хотели бы несколько компаний. Среди них АФК «Система», девелоперская группа ПИК, производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan — компания с австрийскими корнями, частично базирующаяся на Кипре. Об этом 26 октября сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, в общей сложности на активы претендуют шесть компаний.



В частности, по данным источника, на заводы приезжали представители лесопромышленного холдинга Segezha Group (основной акционер — АФК «Система»), рассказывает источник. Cотрудники фабрики в Тихвине (Ленинградская область) два дня назад рассказывали о визите возможных покупателей.

