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    Источники РБК рассказали, кто хочет купить заводы IKEA в России

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    Приобрести заводы IKEA в России хотели бы несколько компаний. Среди них АФК «Система», девелоперская группа ПИК, производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan — компания с австрийскими корнями, частично базирующаяся на Кипре. Об этом 26 октября сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, в общей сложности на активы претендуют шесть компаний.

    В частности, по данным источника, на заводы приезжали представители лесопромышленного холдинга Segezha Group (основной акционер — АФК «Система»), рассказывает источник. Cотрудники фабрики в Тихвине (Ленинградская область) два дня назад рассказывали о визите возможных покупателей.

    «Просмотры окружены тайной тайн. Делегации очень быстро проходят по цехам, бросают взгляды и куда-то исчезают», — отметил Александр Илларионов из Профсоюза работников лесных отраслей.

    По его словам, узнать, что это были представители Segezha, удалось по косвенным признакам.

    24 августа ТАСС сообщило, что сеть магазинов товаров для дома IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. 6 октября заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов выразил мнение, что IKEA не уйдет окончательно с российского рынка. 13 октября стало известно, что ретейлер сократил 10 тысяч сотрудников в России.

    IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

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