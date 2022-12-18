Выдыхаем, но не полной грудью. Каких демонов ЦБ победил в 2022 году и какие еще остались

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в минувшую пятницу проводила пресс-конференцию — возможно, в самый тяжелый для ее ведомства календарный год — и может чувствовать себя победителем.

Эксперты отмечают, что благодаря в том числе действиям регулятора российская экономика отреагировала на все потрясения в этом году не так плохо, как казалось, что будет вначале. Но праздновать рано, впереди еще много нерешенных вопросов.

Крепкий рубль

Худшие прогнозы звучали в марте. Российской экономике предсказывали падение по итогам года на 10% и более. В частности, такую точку зрения высказывал экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который к концу года перешел на работу в «Яндекс». Рубль обвалился до 100 рублей за доллар, инфляция подскочила (за один только март, по данным Росстата, цены в стране выросли на 7,6%), с полок магазинов и аптек стали исчезать дефицитные товары.



«Благодаря оперативным действиям Центрального банка это всё было сглажено. Ставка сразу ушла под 20%. Затем она снижалась. Сегодня она — 7,5% при годовой инфляции 12,7%. Это, конечно, высокий показатель, гораздо больше прошлогоднего, но тем не менее, — говорит экономист Никита Масленников. — Рубль существенно укрепился в этом году. Реальный эффективный курс практически на треть вырос, в основном за счет оперативной валютной политики ЦБ — соответствующих ограничений и затем их ослабления. В итоге мы сейчас идем с вполне приличным профицитом счета текущих операций и внешнего торгового баланса. Это сказывается на позиции рубля. Если в конце апреля было 100 рублей за доллар, сейчас у нас 64 рубля за доллар. Это связано, естественно, со многими другими событиями, но следствия действий очевидны».



Совет директоров ЦБ на последнем в этом году заседании решил второй раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. К слову, это на 1% ниже показателя, с которым мы встречали 2022 год, и на 2% ниже показателя 24 февраля.

Причин такого решения несколько, но Никита Масленников выделяет три основных: 1) годовая инфляция составляет 12,7%, что довольно много; 2) инфляционные ожидания не выросли, но они и не снизились, «находятся на стабильном повышенном уровне»; 3) в последнем месяце квартала, то есть в декабре, Минфин должен потратить 19% суммарных объемов государственных расходов, а это ведет к увеличению предложения денег в экономике, что всегда является сильным проинфляционным фактором.



Как отметил в комментарии к своему решению по ставке регулятор, проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ухудшением условий внешней торговли, смягчением бюджетной политики и ситуацией на рынке труда. Во многих отраслях усиливается нехватка сотрудников на фоне последствий частичной мобилизации.

При этом регулятор не стал менять и прогнозы. Он ожидает, что годовая инфляция в 2023 году снизится до 5–7% и вернется к 4% в 2024 году. Набиуллина отметила, что падение ВВП России по итогам 2022 года может составить около 3% (прогноз — 3–3,5%), хотя, если динамика в ноябре и декабре окажется лучше ожиданий, экономика может упасть немного меньше.



Замороженные активы

В то же время доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев считает, что финансовые власти «могли бы ничего не делать». Все в конечном итоге за них решила сама экономика.

«Действительно, тот катастрофический сценарий удалось каким-то образом отодвинуть. Пусть некоторые потребители стали отказываться от российских нефти и газа, но при этом цены на энергоресурсы стали расти, в большей степени, нежели мы потеряли объемы сбыта. <…> Объем продажи снизился, цены повысились. Крепкий рубль образовался опять-таки благодаря тому, что просел импорт, а экспорт подорожал», — говорит эксперт.



По его мнению, «нельзя сказать, что наш Центробанк и Министерство финансов сработали высокопрофессионально», позволив заблокировать половину золотовалютных резервов России. «Потому что риски были, но эти риски просто не были учтены», — считает он.



При этом Арефьев положительно оценивает то, что Россия не стала экспроприировать активы тех иностранных инвесторов, которые работают в стране. Власти могли это сделать, но тогда бы пострадали не те политические силы, которые занимались заморозкой ЗВР РФ, а иностранные инвесторы, которые поверили в возможности российской экономики.



«Таким образом, имидж России был бы подпорчен очень здорово. В принципе, с точки зрения надежности партнеров, насколько можно доверять тем западных компаниям, политическим структурам, которые долгое время выставляли себя в плане эталонных институтов, — нормы, правила, святое отношение к частной собственности, — на сегодняшний день мы видим, что это все не работает. Заморозка наших активов — серьезный имиджевый удар по работе западных правительств», — отмечает экономист.

Как сообщила сегодня Эльвира Набиуллина, Центробанк работает над возвратом замороженных активов. «Уточняем свою юридическую линию, но это непростой процесс», — подчеркнула она.

ЦБ продолжает проработку механизма компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки активов в результате западных санкций, за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в России через фонд на базе Агентства по страхованию вкладов. «Вопрос сложный, в проработке, но пока нет еще значительного прогресса в этом вопросе», — сказала председатель, отвечая на вопросы журналистов.



Планы на следующий год

Набиуллина также заявила, что раскрытие информации эмитентами важно для инвесторов и к нему нужно плавно возвращаться. Она напомнила, что с 1 июля 2023 года эмитенты должны будут вернуться к раскрытию отчетности. Глава ЦБ допустила, что перечень закрытой информации расширится, но он не должен быть слишком большой. Эмитенты должны будут уведомлять регулятор о том, какие данные не публикуются.

Кроме того, регулятор намерен продолжить борьбу с ипотечными программами «от застройщиков». ЦБ считает, что такие схемы нужно закрывать.

«Мы видим, что все те схемы связаны с завышением цен на жилье, и когда люди окажутся с жильем, которое переоценено по рыночным меркам, и при необходимости на вторичном рынке не смогут его продать за ту же цену, которую они заложили, получая кредит», — объяснила Набиуллина. Регулятор планирует менять эту систему с помощью банковского регулирования.

