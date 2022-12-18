Выдыхаем, но не полной грудью. Каких демонов ЦБ победил в 2022 году и какие еще остались

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в минувшую пятницу проводила пресс-конференцию — возможно, в самый тяжелый для ее ведомства календарный год — и может чувствовать себя победителем.
Эксперты отмечают, что благодаря в том числе действиям регулятора российская экономика отреагировала на все потрясения в этом году не так плохо, как казалось, что будет вначале. Но праздновать рано, впереди еще много нерешенных вопросов.
Крепкий рубль
Худшие прогнозы звучали в марте. Российской экономике предсказывали падение по итогам года на 10% и более. В частности, такую точку зрения высказывал экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который к концу года перешел на работу в «Яндекс». Рубль обвалился до 100 рублей за доллар, инфляция подскочила (за один только март, по данным Росстата, цены в стране выросли на 7,6%), с полок магазинов и аптек стали исчезать дефицитные товары.
«Благодаря оперативным действиям Центрального банка это всё было сглажено. Ставка сразу ушла под 20%. Затем она снижалась. Сегодня она — 7,5% при годовой инфляции 12,7%. Это, конечно, высокий показатель, гораздо больше прошлогоднего, но тем не менее, — говорит экономист Никита Масленников. — Рубль существенно укрепился в этом году. Реальный эффективный курс практически на треть вырос, в основном за счет оперативной валютной политики ЦБ — соответствующих ограничений и затем их ослабления. В итоге мы сейчас идем с вполне приличным профицитом счета текущих операций и внешнего торгового баланса. Это сказывается на позиции рубля. Если в конце апреля было 100 рублей за доллар, сейчас у нас 64 рубля за доллар. Это связано, естественно, со многими другими событиями, но следствия действий очевидны».
Совет директоров ЦБ на последнем в этом году заседании решил второй раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. К слову, это на 1% ниже показателя, с которым мы встречали 2022 год, и на 2% ниже показателя 24 февраля.
Причин такого решения несколько, но Никита Масленников выделяет три основных: 1) годовая инфляция составляет 12,7%, что довольно много; 2) инфляционные ожидания не выросли, но они и не снизились, «находятся на стабильном повышенном уровне»; 3) в последнем месяце квартала, то есть в декабре, Минфин должен потратить 19% суммарных объемов государственных расходов, а это ведет к увеличению предложения денег в экономике, что всегда является сильным проинфляционным фактором.
Как отметил в комментарии к своему решению по ставке регулятор, проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ухудшением условий внешней торговли, смягчением бюджетной политики и ситуацией на рынке труда. Во многих отраслях усиливается нехватка сотрудников на фоне последствий частичной мобилизации.
При этом регулятор не стал менять и прогнозы. Он ожидает, что годовая инфляция в 2023 году снизится до 5–7% и вернется к 4% в 2024 году. Набиуллина отметила, что падение ВВП России по итогам 2022 года может составить около 3% (прогноз — 3–3,5%), хотя, если динамика в ноябре и декабре окажется лучше ожиданий, экономика может упасть немного меньше.
Замороженные активы
В то же время доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев считает, что финансовые власти «могли бы ничего не делать». Все в конечном итоге за них решила сама экономика.
«Действительно, тот катастрофический сценарий удалось каким-то образом отодвинуть. Пусть некоторые потребители стали отказываться от российских нефти и газа, но при этом цены на энергоресурсы стали расти, в большей степени, нежели мы потеряли объемы сбыта. <…> Объем продажи снизился, цены повысились. Крепкий рубль образовался опять-таки благодаря тому, что просел импорт, а экспорт подорожал», — говорит эксперт.
По его мнению, «нельзя сказать, что наш Центробанк и Министерство финансов сработали высокопрофессионально», позволив заблокировать половину золотовалютных резервов России. «Потому что риски были, но эти риски просто не были учтены», — считает он.
При этом Арефьев положительно оценивает то, что Россия не стала экспроприировать активы тех иностранных инвесторов, которые работают в стране. Власти могли это сделать, но тогда бы пострадали не те политические силы, которые занимались заморозкой ЗВР РФ, а иностранные инвесторы, которые поверили в возможности российской экономики.
«Таким образом, имидж России был бы подпорчен очень здорово. В принципе, с точки зрения надежности партнеров, насколько можно доверять тем западных компаниям, политическим структурам, которые долгое время выставляли себя в плане эталонных институтов, — нормы, правила, святое отношение к частной собственности, — на сегодняшний день мы видим, что это все не работает. Заморозка наших активов — серьезный имиджевый удар по работе западных правительств», — отмечает экономист.
Как сообщила сегодня Эльвира Набиуллина, Центробанк работает над возвратом замороженных активов. «Уточняем свою юридическую линию, но это непростой процесс», — подчеркнула она.
ЦБ продолжает проработку механизма компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки активов в результате западных санкций, за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в России через фонд на базе Агентства по страхованию вкладов. «Вопрос сложный, в проработке, но пока нет еще значительного прогресса в этом вопросе», — сказала председатель, отвечая на вопросы журналистов.
Планы на следующий год
Набиуллина также заявила, что раскрытие информации эмитентами важно для инвесторов и к нему нужно плавно возвращаться. Она напомнила, что с 1 июля 2023 года эмитенты должны будут вернуться к раскрытию отчетности. Глава ЦБ допустила, что перечень закрытой информации расширится, но он не должен быть слишком большой. Эмитенты должны будут уведомлять регулятор о том, какие данные не публикуются.
Кроме того, регулятор намерен продолжить борьбу с ипотечными программами «от застройщиков». ЦБ считает, что такие схемы нужно закрывать.
«Мы видим, что все те схемы связаны с завышением цен на жилье, и когда люди окажутся с жильем, которое переоценено по рыночным меркам, и при необходимости на вторичном рынке не смогут его продать за ту же цену, которую они заложили, получая кредит», — объяснила Набиуллина. Регулятор планирует менять эту систему с помощью банковского регулирования.
Еще действуют достаточно жесткие валютные ограничения, которые, по мнению экспертов, требуют ослабления. Но они не помешали россиянам вывести за рубеж 60 млрд долларов. При этом Банк России это не беспокоит.
«Мы не считаем необходимым принимать какие-то специальные меры в связи с этим. Возврат этих средств в российскую банковскую систему, в рубли, будет по мере того, как будет расти уверенность в макроэкономической стабильности, в ценовой стабильности», — сообщила Набиуллина. Этой уверенности, по ее мнению, должны способствовать экономические стимулы, в том числе возвращение инфляции к цели в 4%.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»