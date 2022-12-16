    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -9

    2 м/с, ю-з

    761мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd64.3eur68.45

    ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 %

    1286
    8 комментариев

    Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 %. Об этом 16 декабря сообщается в релизе Центрального банка.

    ЦБ определяет текущие темпы прироста цен как умеренные. Потребительский прирост остается сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились. Они остаются на повышенном уровне.

    При этом регулятор отмечает, что проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ситуацией на рынке труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.

    Во многих отраслях сохраняются проблемы в логистике. Вместе с тем со ссылкой на оперативные индикаторы Банк России отмечает некоторый рост деловой активности в IV квартале.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    27419388916 Дек 2022 в 14:54
    А че, классная у нас економика.., сберу ЦБ дает под 7.5%, а мне тот же сбер предлагает под 21%.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close