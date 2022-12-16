ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 %

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне
ЦБ определяет текущие темпы прироста цен как умеренные. Потребительский прирост остается сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились. Они остаются на повышенном уровне.
При этом регулятор отмечает, что проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ситуацией на рынке труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.
Во многих отраслях сохраняются проблемы в логистике. Вместе с тем со ссылкой на оперативные индикаторы Банк России отмечает некоторый рост деловой активности в IV квартале.