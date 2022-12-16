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    Мобилизация

    ЦБ: Многим отраслям не хватает сотрудников после частичной мобилизации

    2040
    13 комментариев

    Банк России оценил влияние последствий частичной мобилизации на рынок труда. Во многих отраслях, по данным регулятора, усиливается нехватка сотрудников.

    «На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», — говорится в сообщении регулятора, опубликованном 16 декабря.

    Ускорение роста реальных зарплат в этих отраслях может опережать рост производительности труда. С точки зрения ЦБ, это может стать дополнительным источником проинфляционных рисков.

    Центробанк РФ второе заседание подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых. При этом, как отметил регулятор по итогам решения 16 декабря, проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ситуацией на рынке труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.

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    Комментарии 13

    vp1216 Дек 2022 в 15:04
    Класс! Вот так просто, походя, решили проблему безработицы.
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