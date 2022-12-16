ЦБ: Многим отраслям не хватает сотрудников после частичной мобилизации

Банк России оценил влияние последствий частичной мобилизации на рынок труда. Во многих отраслях, по данным регулятора, усиливается нехватка сотрудников.
«На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», — говорится в сообщении регулятора, опубликованном 16 декабря.
Ускорение роста реальных зарплат в этих отраслях может опережать рост производительности труда. С точки зрения ЦБ, это может стать дополнительным источником проинфляционных рисков.
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