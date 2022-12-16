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    Набиуллина: Схемы по «ипотекам от застройщиков» нужно закрывать

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    9 комментариев

    Банк России считает, что все схемы по «ипотекам от застройщиков» нужно закрывать. Об этом 16 декабря на пресс-конференции заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

    «Эти схемы нужно уменьшать и закрывать. Мы видим, что все те схемы связаны с завышением цен на жилье, и когда люди окажутся с жильем, которое переоценено по рыночным меркам, и при необходимости на вторичном рынке не смогут его продать за ту же цену, которую они заложили, получая кредит», — сказала она.

    По словам Набиуллиной, регулятор планирует менять эту систему с помощью банковского регулирования.

    При этом председатель ЦБ отметила, что льготная ипотека призвана помочь и строителям, и экономике, но регулятор будет следить за качеством этой ипотеки, чтобы не допускать роста высокорискованных займов. «Будем настаивать, чтобы льготные ипотеки не распространялись на такого рода схемы», — подчеркнула она.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки в стране нужно плавно сворачивать. Он предложил продлить ее до 1 июля 2024 года, но увеличить ставку с 7 до 8% годовых.

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    Комментарии 9

    sektor716 Дек 2022 в 18:29
    Давно пора. А кредиты на жилье выдавать не всем подряд.
    Гляди количество понаехавших в Петербурге станет меньше и строительных компаний тоже уменьшится.
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