Набиуллина: Схемы по «ипотекам от застройщиков» нужно закрывать

Банк России считает, что все схемы по «ипотекам от застройщиков» нужно закрывать. Об этом 16 декабря на пресс-конференции заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Эти схемы нужно уменьшать и закрывать. Мы видим, что все те схемы связаны с завышением цен на жилье, и когда люди окажутся с жильем, которое переоценено по рыночным меркам, и при необходимости на вторичном рынке не смогут его продать за ту же цену, которую они заложили, получая кредит», — сказала она.
По словам Набиуллиной, регулятор планирует менять эту систему с помощью банковского регулирования.
При этом председатель ЦБ отметила, что льготная ипотека призвана помочь и строителям, и экономике, но регулятор будет следить за качеством этой ипотеки, чтобы не допускать роста высокорискованных займов. «Будем настаивать, чтобы льготные ипотеки не распространялись на такого рода схемы», — подчеркнула она.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки в стране нужно плавно сворачивать. Он предложил продлить ее до 1 июля 2024 года, но увеличить ставку с 7 до 8% годовых.