Набиуллина: Схемы по «ипотекам от застройщиков» нужно закрывать

Банк России считает, что все схемы по «ипотекам от застройщиков» нужно закрывать. Об этом 16 декабря на пресс-конференции заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



«Эти схемы нужно уменьшать и закрывать. Мы видим, что все те схемы связаны с завышением цен на жилье, и когда люди окажутся с жильем, которое переоценено по рыночным меркам, и при необходимости на вторичном рынке не смогут его продать за ту же цену, которую они заложили, получая кредит», — сказала она.

По словам Набиуллиной, регулятор планирует менять эту систему с помощью банковского регулирования.