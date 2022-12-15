Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки, но ставку чуть увеличат

В России будут плавно сворачивать механизмы льготной ипотеки. Ее продлят после 31 декабря, но ставки повысят, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.



«Мы будем сворачивать механизмы льготной ипотеки, но плавно. Мы продлим льготную ипотеку до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше — увеличится до 8%», — сказал он.



При этом будет расширен доступ к семейной ипотеке под 6%. Ее расширят на семьи, в которых как минимум два несовершеннолетних ребенка. Раньше этой возможностью могли воспользоваться только семьи с ребенком, рожденным после 2018 года.

