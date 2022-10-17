Тронут ли «Лолиту» Набокова? Хинштейн разъяснил особенности законопроекта о борьбе с ЛГБТ-пропагандой

Председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн дополнительно объяснил, затронет ли классическую литературу подготовленный законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. Инициатива, заявил он в своём Telegram-канале 17 октября, не является попыткой цензуры.

Ранее Российский книжный союз (РКС) направил ему письмо с просьбой ответить, будут ли подпадать под запрет различные сюжеты из русской литературы. В их число вошли примеры из «Бесов» Федора Достоевского, «Анны Карениной» Льва Толстого и стихотворения «На совете» Федора Сологуба.



«Мы запрещаем не упоминание ЛГБТ как явление, а именно пропаганду, то есть — цитата — «распространение информации и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений»», — заявил Хинштейн.

Ни одно из перечисленных РКС произведений, добавил он, не подпадает под это определение. Называть «Лолиту» Владимира Набокова пропагандой педофилии, по его словам, так же абсурдно, как признавать батальные сцены в «Войне и мире» Толстого пропагандой жестокости. Тогда как книги, подобные «Лету в пионерском галстуке», уточнил он, ограничения всё же затронут.

