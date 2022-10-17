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    Тронут ли «Лолиту» Набокова? Хинштейн разъяснил особенности законопроекта о борьбе с ЛГБТ-пропагандой

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    18 комментариев

    Председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн дополнительно объяснил, затронет ли классическую литературу подготовленный законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. Инициатива, заявил он в своём Telegram-канале 17 октября, не является попыткой цензуры.

    Ранее Российский книжный союз (РКС) направил ему письмо с просьбой ответить, будут ли подпадать под запрет различные сюжеты из русской литературы. В их число вошли примеры из «Бесов» Федора Достоевского, «Анны Карениной» Льва Толстого и стихотворения «На совете» Федора Сологуба.

    «Мы запрещаем не упоминание ЛГБТ как явление, а именно пропаганду, то есть — цитата — «распространение информации и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений»», — заявил Хинштейн.

    Ни одно из перечисленных РКС произведений, добавил он, не подпадает под это определение. Называть «Лолиту» Владимира Набокова пропагандой педофилии, по его словам, так же абсурдно, как признавать батальные сцены в «Войне и мире» Толстого пропагандой жестокости. Тогда как книги, подобные «Лету в пионерском галстуке», уточнил он, ограничения всё же затронут.

    «Ни «Тихому Дону», ни «Обломову», ни «Ромео и Джульетте», а тем более героям цикла про Простоквашино никакие «ревизии» и «пересмотры» не грозят. Классика — вечна!» — подытожил Хинштейн.

    Напомним, 26 сентября стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Сейчас она предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей. Подробнее об инициативе читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 18

    see ya17 Окт 2022 в 18:24
    А что будем делать с Элтоном Джоном или кино-актёрами?
    То есть их творчество - становится пропагандной по аналогии с творчеством Пугачёвой, например, в отоношении поддержки своего мужа? Другой пример - фильмы о наркотиках, вообще могут показывать реальную картину проблем, с которыми человек стоклнётся, был какой-то фильм про трансгендера и как оно ссорилось с окружающими, потому что даже на уровне родителей мнения разделились. Проблем много и в частности что именно мы вообще считаем пропагандой? И если у людей уже сложилась какая-то ориентация - может их надо сразу сажать? Элтон и Мадонна уже не приедут и ничего не скажут, но всё-таки варианты есть. И на самом деле именно ТВ и СМИ вытаскивают всё это на публику и осуществляют именно "пропаганду", потому что всё остальное - это точечное и вообще личное мнение или какие-то встречи каких-то людей.
    В школах и институтах - наверное, можно как-то этим управлять, а в интернете мы сами не признаём глобального экстерриториального права
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