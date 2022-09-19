Исправить за 6 часов: как в Петербурге малышей спасают от инвалидности

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Врожденный вывих коленного сустава лечат, как правило, несколько месяцев. А петербургские врачи делают это значительно быстрее. По разработанной специалистами детской городской больницы №2 Марии Магдалины методике справиться с вывихом удается за несколько часов — это один из самых успешных в мире методов терапии. И он не единственный: в скором времени специалисты больницы намерены запатентовать еще один метод лечения этой же патологии.



Всю ногу — в гипс

Врожденный вывих коленного сустава — патология, при которой кости голени соскакивают вперед и вверх относительно бедренной. Без лечения ребенок, появившийся на свет с таким диагнозом (специалисты называют его врожденным передним вывихом голени), вырастет инвалидом: не сможет самостоятельно ходить. Но если своевременно обратиться к врачам, тяжелых последствий можно избежать.



К счастью, нарушение это редкое — с ним рождается один из 100 тысяч детей. Что является причиной, точно неизвестно до сих пор. Медики предполагают, что это может быть маловодие при беременности или наследственный фактор.



Врожденный вывих коленного сустава — врожденная аномалия, обусловленная укорочением и фиброзом четырехглавой мышцы бедра, которые в пренатальный период приводят к мышечному дисбалансу. Переразгибание коленного сустава явно определяется уже в момент рождения ребенка или даже раньше – патологию можно увидеть на УЗИ с 20-й недели беременности. При ее возникновении нога ребенка вывернута под неестественным углом, это затрудняет или блокирует возможность ходить.

При своевременном лечении шансы на успех высоки, но вправлять сустав нужно как можно раньше. Методы существуют разные. Например, новорожденному с патологией могут загипсовать ножку или наложить шины. Это эффективное, но небыстрое лечение.



«Метод, при котором нужно загипсовать ногу от пальцев до верхней трети бедра в положении максимального сгибания, считается простым. Обычно повязку меняют раз в неделю, — объясняет детский травматолог-ортопед ДГБ № 2 Марии Магдалины Игорь Круглов. — Врач осматривает пациента, делает коррекцию и снова гипсует — и так до получения результата. Но если зафиксировать неправильно, можно получить ложную коррекцию, которая станет осложнением».

Наложение шины Розена — метод более трудоемкий: при нем корректировать положение ножки необходимо каждые 12 часов. На это, отмечают специалисты, способен не каждый врач, потому что у него просто нет столько времени.



Результаты консервативного лечения наступают не сразу. Например, при методе гипсования — только через 5-6 недель.

Самое быстрое лечение

По методике петербургских врачей лечение короче, а первые результаты можно увидеть уже спустя несколько часов манипуляций. Авторы разработки — двое сотрудников больницы: врачи-ортопеды Игорь Круглов и Николай Румянцев.

Исправлять патологию в Северную столицу съезжаются со всей страны. Так, например, в августе 2021 года Румянцев и Круглов вылечили малышку из Ростова. О работе петербургских специалистов родители девочки знают не понаслышке: здесь вылечили их старшего ребенка, появившегося на свет с аналогичной патологией. Это, кстати, случай редчайший: как правило, в одной семье двое детей с вывихом коленного сустава не рождаются.



«Но случается и так, — рассказывают специалисты больницы. — Когда во время беременности на УЗИ обнаружилось, что ножка плода выглядит необычно, будущая мать нашей пациентки сразу же позвонила в Петербург и договорилась о приеме врача».

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Девочку доставили к ортопедам спустя несколько дней после рождения. Манипуляции заняли рекордно короткий срок — всего два часа. Вывих удалось исправить полностью.

«Мы лечили ее нашим методом постоянной тракции (механическое дозированное вытяжение суставов и эластичных тканевых структур — прим. Ред.), — рассказывает Игорь Круглов. — Под воздействием мягких манипуляций голень постепенно становится на место. В большинстве случаев результаты наступают уже через 6 часов. Лишь иногда необходимо проводить тракции дольше».



Важно, что это лечение для ребенка безболезненно. Младенца не оперируют, нет необходимости давать ему наркоз, во время манипуляций малыша можно даже покормить. Врачу приходится сложнее, однако в одиночку такое лечение не проводят. Чтобы в течение шести часов не останавливать терапию, специалисты меняются примерно каждые полчаса-час.

Новый метод на подходе

Случаются, конечно, и очень трудные случаи, когда бескровные методы не работают. Тогда ребенка приходится оперировать.

«Но это редкость, — уточняет Игорь Круглов, — из последних 50 случаев на операцию «ушли» всего 3 или 4 коленки».

Терапию тракциями в Северной столице применяют уже более 10 лет. За это время ортопеды спасли от инвалидности сотни новорожденных россиян. Методика признана научным сообществом, о ней сделаны доклады на конференциях, авторы охотно делятся наработками с коллегами. И продолжают совершенствоваться. Не раскрывая пока подробностей, Игорь Круглов рассказал: сейчас они с коллегой патентуют методику лечения врожденных вывихов коленей с помощью вибромассажера— тоже безоперационную и беспрецедентную по скорости воздействия. А это значит, что совсем скоро вызывающую инвалидность патологию удастся окончательно победить.

