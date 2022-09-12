«Это катастрофа». Почему этой осенью в лесах Ленобласти нет грибов

Фото: ИТАР ТАСС/ Владимир Смирнов Поделиться Поделиться





Жара ни при чем. Но на благородные грибы — вожделенные белые, крепенькие боровички, и разноцветные подберезовики — можно уже не рассчитывать. Выход — не пользующиеся широкой популярностью съедобные грибы, которые все-таки выросли под шумок. Важное уточнение: прежде чем хвататься за них, надо как следует изучить матчасть. Петербургские микологи — о том, почему этой осенью «места знать» недостаточно.

Сообщества грибников Петербурга и Ленинградской области в ВК с началом сентября захлестывает отчаяние: грибов нет. А лес такой сухой, что даже горькие слезы бывалых не помогают. Но ведь осенние дожди уже прошли, и влажность должна быть нормальной. С вопросом о том, куда подевались наши грибы, «Фонтанка» обратилась к петербургским экспертам в этом вопросе.



Миколог Дмитрий Томчин отмечает, что этой осенью в наших лесах наблюдается совершенно нетипичная ситуация. «Августовского-сентябрьского слоя грибов нет. При этом заморозки, которые прошли, не настолько серьезны, чтобы выморозить все грибницы, — говорит Дмитрий Томчин. — В июле, в самую жару, слой грибов вырос, но все они были сильно повреждены личинками насекомых. А сейчас в большинстве лесов пусто, грибы есть только в местах с особым микроклиматом». Искать такие места надо самостоятельно, ножками — на сегодняшний день какой-либо системы в «распределении» редких грибных местечек по Ленобласти эксперты выявить не могут. В соседних регионах, Карелии и Новгородской области, тоже все грустно.



Миколог Антон Трофимов в соцсетях описывает ситуацию в лесах под Петербургом одним словом: «катастрофа». Грибов этой осенью не просто мало — видовое разнообразие весьма скудное. Эксперт отмечает, что обычно в первую неделю сентября в Ленинградской области уже можно найти более 30–40 съедобных видов грибов. А в этом году — всего четыре съедобных вида. И те еще попробуй разгляди. Среди них самый понятный и популярный — обыкновенная лисичка. А еще поплавки желто-бурые, серые и шафрановые, вороночник и ежовики (желтый и краснеющий — одинаково хороши и на сковородку, и в суп). Важное уточнение: если вы раньше с этими грибами дела не имели, спешить не надо. Изучите вопрос, а еще лучше отправляйтесь на «тихую охоту» с опытным грибником, чтобы не играть в «съедобное-несъедобное» практически вслепую. Кстати, всем любителям в помощь ежегодная осенняя выставка грибов Санкт-Петербургского микологического общества. Она пройдет в Ботаническом институте 1–2 октября. Там можно будет «живьем» посмотреть на все интересные с гастрономической (и научной) точки зрения грибы, которые растут в окрестностях Петербурга. Правда, в каком количестве они в этом году растут — уже другой вопрос.



«Влажность почв в лесах сейчас нормальная, — говорит Антон Трофимов. — Проблема в резком похолодании и заморозках, которые прошли по Ленобласти. Сейчас наблюдается потепление, и есть некоторые шансы, что основная масса грибов еще вылезет. Но на массовый рост благородных грибов шансов мало».

Рассчитывать можно на млечники, которые хорошо идут на засолку, — грузди и горькушки. Они сносно переносят холода. Обыкновенная лисичка уже сейчас вовсю радует грибников в Приозерском районе. По словам Антона Трофимова, сейчас рыжие лисички есть практически во всех районах Ленобласти, кроме разве что Выборгского — там в этом году «все плохо». Дмитрий Томчин отмечает, что мощного осеннего слоя грибов не будет, но есть надежда, что самые упорные и внимательные грибники будут вознаграждены не только лисичками сейчас, но и осенними опятами чуть позже.



Черная лисичка (она же — вороночник рожковидный) растет и сейчас, но ее прихватило морозом и размочило дождем, так что в этом году, можно сказать, шансы на этот деликатесный гриб уже упущены. «И не факт, что в следующем сезоне черные лисички будут, — говорит Антон Трофимов. — По моим наблюдениям, у этого вида массовое плодоношение случается раз в три-четыре года».

Когда грустная грибная осень закончится, в зимних лесах можно будет встретить фламмулину бархатистоножковую — проще говоря, зимний опенок. Даже в январе можно прийти в лес и увидеть под снегом на древесине аппетитные оранжевые гроздья опят. Но для этого зима должна быть теплой, хотя бы пару-тройку дней должна держаться температура воздуха плюс семь — плюс десять градусов.



Можно, конечно, не ждать милостей от природы, а начать выращивать грибы самому. Правда, белые, подосиновики, подберезовики или млечники вряд ли получится «приручить» — если только на вашем дачном участке растут необходимые им деревья. Но эксперты отмечают, что действительно успешного опыта искусственного выращивания таких грибов нет. Другое дело — грибы-сапрофиты, питающиеся мертвой органикой, в частности древесиной. Это опята и вешенки, которые отлично «размножаются в неволе». Еще один очевидный вариант — шампиньоны, которым тоже не требуются для роста живые деревья.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»