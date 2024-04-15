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    Сон-трава пока ещё в шубке. А эльфовых чаш всё больше

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    В лесах под Петербургом появились бутоны прострела, или сон-травы. Это редкое краснокнижное растение, найти его — большая удача, рассказывает 15 апреля канал «АстроФотоБолото».

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    «Этот первоцвет словно в шубке, которая бережет его от сурового ненастья, а по цвету ворсинок можно примерно определить какого цвета будут лепестки: первые два кустика зацветут голубыми цветами, а тот, что с рыжиной, станет белым», — отмечается в сообщении.

    А грибники ходят в лес в основном за саркосцифами, которые еще называют эльфовы чаши. Наталия делится советами, где их искать. Какие еще грибы можно сейчас собирать, читайте на «Фонтанке».

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