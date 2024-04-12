Если вас не смущают морщины, открывайте грибной сезон

В лесах Ленинградской области почти полностью сошёл снег, и природа проснулась. Много не только первоцветов, но и грибов. Можно брать корзину не только в расчёте на саркосциф, но и на более крупные грибы.
Миколог Станислав Кривошеев собирает сморчковую шапочку и строчок гигантский. «Грибам недавние снегопады, похоже, только на пользу пошли. Теперь весенний сезон, можно сказать, стартовал полноценно и в Ленинградской области», — пишет он 12 апреля в сообществе «Грибы и Грибники СПб».
До этого в лесах собирали в основном саркосцифу австрийскую. При определённой удаче можно было набрать на семейную сковородку.