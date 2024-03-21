Эльфовы чаши находят в разных районах Ленобласти

Популярные, хотя и не всем знакомые съедобные грибы начали активно расти в лесах Ленобласти. Сообщения о них поступают из разных районов, в сообществе «Грибы и Грибники СПб» 21 марта вышло сразу три поста. Саркосцифы австрийские попались любителям лесных прогулок в Гатчинском, Лужском и Приозерском районах.
«В Лужском районе микрокнопочки появились везде», — радуется Яна.
Первые саркосцифы стали появляться ещё в феврале. Их также называют «бабушкиными ушками» или «алой эльфовой чашей», жарят (можно со сметаной), кладут в салаты и добавляют к разным блюдам. Кроме них, сейчас в лесу можно найти другие съедобные грибы, например сморчковую шапочку и строчок обыкновенный.