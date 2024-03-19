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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Съедобные грибы уже собирают в лесах под Петербургом

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    2 комментария

    Особая примета ранней весны — грибы. Знатоки леса уже собирают первый съедобный урожай. О своих находках рассказывает 19 марта миколог Станислав Кривошеев в сообществе «Грибы и Грибники СПб».

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    «Конечно, уже хотелось настоящих весенних грибов. И они не подвели, появились в ранних местах. Несколько тëплых дней с плюсом в течение суток сделали своё дело», - пишет Станислав Кривошеев и показывает, что нашёл вчера во Всеволожском районе Ленобласти. На его фотографиях: сморчковая шапочка, строчок обыкновенный, саркосцифа австрийская (уже, кстати, не первая в этом году), зимний опëнок, а также цветок печëночница благородная.

    Пока грибов ещё мало. А вот в апреле уже можно будет идти в лес с корзинами, отмечает миколог.

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    Комментарии 2

    Гость19 Мар 2024 в 12:55
    Жду-не дождусь, когда мухоморы появятся. Пока не запретили, надо запастись. Даже пантерных стоит насушить, на всякий случай.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 12:46
    Саркосцифа скорей всего вытаяла из под снега.
    +0−0
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