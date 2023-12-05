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    В лесах Ленобласти появились насекомые, которые живут зимой и прыгают по снегу

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    Наступает зима, и на снег выходят насекомые — но не обычные, а особенные. Их семейство называется ледничники, или бореиды, из отряда скорпионниц. Их показывает 5 декабря Нижне-Свирский государственный заповедник в своём паблике во «ВКонтакте».

    Личинка развивается два года, осенью окукливается, и перед началом зимы появляются взрослые ледничники. Их можно заметить на снегу, но живут и питаются они под ним, во мхах. Размер взрослого насекомого — 4–5 мм, передвигаются они прыжками. При повышении температуры, оптимальной для большинства других насекомых, погибают. Вид Boreus westwoodi Hagen внесён в Красную книгу Ленинградской области.

    «Вид считается редким, краснокнижным, что объясняется лишь тем, что к зиме у энтомологов в средней и северной полосе Европы заканчивается полевой сезон, — объясняет ведущий научный сотрудник, к.б.н. Татьяна Олигер. — На самом деле в нашем Северо-Западном регионе бореус обычен как в предзимье, когда заурядны встречи имаго, так и весной, когда чаще попадается молодь».

    У самки Boreus westwoodi толстое пузико. У самца на спинке торчат изогнутые пластинки — всё, что осталось от крыльев. Зачем им крылья при жизни в лесной подстилке, да еще и под снегом?

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    Комментарии 7

    Гость05 Дек 2023 в 16:22
    молодеж закладки ищет
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