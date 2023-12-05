В лесах Ленобласти появились насекомые, которые живут зимой и прыгают по снегу

Наступает зима, и на снег выходят насекомые — но не обычные, а особенные. Их семейство называется ледничники, или бореиды, из отряда скорпионниц. Их показывает 5 декабря Нижне-Свирский государственный заповедник в своём паблике во «ВКонтакте».



Личинка развивается два года, осенью окукливается, и перед началом зимы появляются взрослые ледничники. Их можно заметить на снегу, но живут и питаются они под ним, во мхах. Размер взрослого насекомого — 4–5 мм, передвигаются они прыжками. При повышении температуры, оптимальной для большинства других насекомых, погибают. Вид Boreus westwoodi Hagen внесён в Красную книгу Ленинградской области.

