Цирк с медведем и немного нервно. 16 ожидаемых театральных премьер этой осени

Новый театральный сезон по традиции начинается с объявления постановочных планов. Однако театры теперь не спешат с заявлениями и вообще аккуратны в репертуарных прогнозах. Оно и понятно: времена наступили зыбкие, приучающие жить сегодняшним днем и почаще оглядываться в прошлое в поисках внутренней опоры. На помощь приходит классика, в том числе советская, и разнообразный исторический материал в качестве основы для художественных размышлений о дне сегодняшнем.

Спектаклем Валерия Фокина «Один восемь восемь один» 9 сентября открывает сезон Александринский театр. Пьеса написана Борисом Акуниным по заказу театра и посвящена событиям 1881 года. Тогда потрясшая всю страну трагическая гибель Александра II и восшествие на престол его сына Александра III, не разделявшего «западнических» взглядов отца и быстро свернувшего все его либеральные реформы, обозначили очередной крутой поворот российской истории в русло «народного самодержавия». Спектакль играется на возведенной в театральном партере цирковой арене (художник Алексей Трегубов). Гротескная, цирковая, номерная структура сценического действия, живые пони в упряжке, клоуны и анекдотические медведи, гуляющие по улицам русских городов, сбивают пафос исторической трагедии. Но очевидно одно: на арене именно этого цирка и вершится история. В главных ролях — Иван Волков (Александр II) и Иван Трус (Александр III). Спектакль даст старт Международному фестивалю «Александринский», возобновленному после четырехлетнего перерыва.

Фото: Александринский театр Фото: Александринский театр Поделиться Поделиться





Одну из старейших пьес мирового репертуара — «Антигону» Софокла — выпускают на сцене «Мастерской» Григорий Козлов и Максим Фомин. История юной Антигоны, отважившейся пойти против воли царя во имя милосердия и сострадания к убитому брату, прорастает смыслами в сегодняшний день. Когда мир расколот, мир угасает, самое время вспомнить о непреходящих человеческих ценностях. Премьера — 6 сентября.

«Антигона» Фото: Театр «Мастерская» «Антигона» Фото: Театр «Мастерская» Поделиться Поделиться





Новым спектаклем Андрея Могучего «Материнское сердце» с Ниной Усатовой в главной роли 9 сентября открывает сезон Большой драматический театр им. Г. Товстоногова. А уже 17 сентября в Экспозиционном пространстве БДТ состоится премьера «Лицом к стене» по пьесе английского драматурга Мартина Кримпа «Сокращение чрезвычайных ситуаций». Кримпа причисляют к движению «театра, бьющего в лицо», то есть использующего шоковые эффекты в качестве основного средства воздействия на зрителя. Герои пьесы на примере собственного опыта исследуют природу человеческой жестокости и способы ее контроля. Что может скрываться за видимым благополучием идеальных семей и как себя вести перед лицом внезапной смертельной опасности? Недавняя выпускница мастерской Андрея Могучего, режиссер Лиза Дороничева, помещает героев Кримпа в тесное замкнутое пространство, где зрители оказываются лицом к лицу с актерами — и с теми чрезвычайными ситуациями, которые они обсуждают. Для большего экспириенса часть действия происходит в темноте.



«Лицом к стене», репетиции Фото: Людмила Бурченкова / БДТ «Лицом к стене», репетиции Фото: Людмила Бурченкова / БДТ Поделиться Поделиться





В путешествие по мрачным обочинам человеческой жизни приглашает спектакль Театро ди Капуа «Крысолов» по одноименной поэме Марины Цветаевой. Это актуальное высказывание об истоках и природе зла, об ответственности взрослых за дальнейшее существование этого мира. В спектакль вошли интервью малолетних заключенных российских тюрем, детей из неблагополучных семей. Играют 24 и 25 сентября в катакомбах Петрикирхе.



Премьерой «Пиковой дамы» 23 и 24 сентября откроет сезон театр «Зазеркалье». Трагическую, полную мистических тайн оперу П. И. Чайковского ставят Александр Петров и Павел Бубельников в содружестве с художниками Семеном Пастухом и Еленой Орловой. Как известно, действие происходит в Петербурге, но на сцене «Зазеркалья» развернется настоящая фантасмагория. Город предстанет вне узнаваемых реалий — как стихия отражений, зеркальный омут, мир зыбких снов, населенный странными людьми. В партии Германа выступит любимый оперной публикой Дмитрий Каляка, которому так идут роли мятущихся, раздираемых противоречиями, обуреваемых гибельными страстями трагических героев.



Фото: «Зазеркалье» Поделиться Поделиться





В октябре сразу две премьеры выпустит Петр Шерешевский. 1 и 2 октября на сцене «Приюта комедианта» выходит «Идиот» по мотивам романа Федора Достоевского. Отыскать Мышкина в себе или себя в Мышкине не так уж и сложно — надо лишь пожить в его голове и проникнуться образом мыслей князя. И тогда Мышкиным может оказаться кто угодно. Для лучшего погружения в сознание героев постановщики используют приемы кино: крупные планы, внимание на актерские лица, мельчайшие изменения мимики, одним словом, все, что так любит современный театр. В роли Мышкина — Илья Дель.



А 22 и 23 октября — премьера «Оперы нищего» в театре «Суббота». Действие спектакля по мотивам сатирической пьесы Джона Гея начала XVIII века Шерешевский переносит в «лихие 90-е» и населяет братками, бомжами и проститутками. Страсти в этой среде кипят нешуточные. Кому-то из героев суждено уйти на дно и погибнуть, а кому-то — занять высокие посты. На фоне возни за первенство на социальной лестнице разворачивается красивая история любви и предательства легендарного Мэкки-Ножа. Но какая опера без музыки? И здесь точно не обойдется без музыкальных номеров и зажигательных танцев.



В новом сезоне ТЮЗ им. А. Брянцева сделал ставку на мюзикл: премьера «Обыкновенного чуда» обещает стать настоящим хитом. В качестве козыря тут не только знаменитый советский сказочник Евгений Шварц в тандеме с композитором Геннадием Гладковым и поэтом Юлием Кимом. На постановку приглашены признанный мастер мюзикла, неоднократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти и главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев, а значит, можно ожидать эффектного, красивого зрелища. Театр провел масштабный вокальный и хореографический кастинг. Впрочем, главные имена уже названы — Нонна Гришаева и Иван Ожогин. В центре внимания постановщиков — взаимоотношения Волшебника и Хозяйки, которые после многих лет брака продолжают быть счастливы вместе. Секрет их семейного долголетия узнаем 30 и 31 октября.

Еще один сюжет из советского кинематографа — пьесу Григория Горина «Самый правдивый», больше известную в киноверсии Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен», — заявил в своих планах Театр им. В. Ф. Комиссаржевской. Этим спектаклем театр продолжает сотрудничество с режиссером Романом Габриа, начатое в прошлом сезоне. Пьеса Горина о чудаке, который ненавидит ложь и всегда, даже перед лицом смертельной опасности, говорит только правду, какой бы нелепой она ни казалась, в сегодняшних реалиях обретает новое звучание. Подробностей пока нет, даты премьеры будут объявлены позже.



Долгожданный выпуск «Чайки» в постановке Льва Додина, анонсированный Малым драматическим театром еще в прошлом сезоне, намечен на 7 и 8 октября. Режиссер уже обращался к чеховской пьесе, но, в отличие от спектакля двадцатилетней давности, нынешняя «Чайка» создана «по мотивам». Какие именно мотивы развивает режиссер на этот раз — пока загадка. По традиции театр не раскрывает подробностей до премьеры.

Среди объявленных новинок в театре Ленсовета выделяется постановка Константина Сои «Ловушка для птиц» по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика. Современная драма — редкий гость в сегодняшнем репертуаре. Однако минувшим летом на базе театра Ленсовета прошла режиссерская лаборатория «Современная пьеса», победителем которой и стал эскиз «Ловушки для птиц». Герой этой трагикомической притчи с легкой примесью абсурда внезапно оказывается на обломках собственной жизни: все, что его окружало, включая жену и ребенка, оказалось ложью и рухнуло в одночасье, как картонная декорация. Премьера заявлена в ноябре, в главной роли — Федор Федотов.



«Провинциальные анекдоты» Александра Вампилова станут первой премьерой сезона в Театре на Васильевском в ноябре. Две истории из жизни командировочных, с горьким юмором представляющие галерею выразительных типажей, приспособленцев, хозяев жизни советского зазеркалья, ставит Роман Смирнов в содружестве со сценографом Семеном Пастухом.

Анатолий Праудин вместе с актерами Экспериментальной сцены Театра-фестиваля «Балтийский дом» репетирует «Палату №6» по одноименной повести А. П. Чехова — хрестоматийную историю русского интеллигента, прозябающего в уездном городке на должности главврача психиатрической лечебницы и в итоге оказывающегося пациентом вверенного ему учреждения. Жутковатый образ страны как безумного вывихнутого мира, в котором, словно в страшном заколдованном круге, вязнут и стынут лучшие стремления души человеческой — сильнейшая метафора русской литературы. Для того, чтобы проникнуть в самую суть этого образа и добиться не театральной, но жизненной правды, режиссер Анатолий Праудин и драматург Виктор Бугаков устроились работать санитарами в соответствующее медицинское заведение. Результат увидим в декабре.



В день 105-летия Октябрьской революции, 25 октября, там же, в пространстве «Балтийского дома» режиссер Дмитрий Крестьянкин выпускает премьеру «Ленин из Ревды», в основе которой — реальная история недавнего времени, скандал, разразившийся в Свердловской области вокруг сноса памятника вождю мирового пролетариата и расколовший тихий провинциальный городок Ревда на два непримиримых лагеря. Памятник, как и тысячи ему подобных по всей стране, был установлен в советское время на главной площади города и стал одним из символов ушедшей эпохи. Спектакль основан на подлинных интервью с жителями Ревды и представляет широкий спектр народных мнений, взглядов, убеждений и заблуждений. Обещают дискуссию со зрителями и неоднозначный финал.

А в Театральном музее, тоже в октябре, Дмитрий Крестьянкин вместе с екатеринбургским драматургом Алексеем Синяевым, учеником Николая Коляды, сочиняет спектакль по воспоминаниям Владимира Теляковского, последнего директора Императорских театров. Главным объектом режиссерского внимания станет здание музея на площади Островского, в котором до революции располагалась Дирекция Императорских театров. Вновь сюжет про исторический разлом, рубеж эпох, пропасть, разделившую мир на до и после. Премьера 12 и 13 октября.



Театр «Открытое Пространство», получивший в этом году помещение на Моховой улице, готовит в стенах своего нового дома премьеру спектакля-квартирника с элементами иммерсивности и сайт-специфик. В основе постановки — история знаменитой «Башни» философа Вячеслава Иванова, квартиры на Таврической улице, в которой более ста лет назад собиралась петербургская богема на литературные вечера и встречи. В спектакле Ивана Рябенко не будет границ между сценой и залом, каждый зритель сможет стать полноценным участником театрального действа. Прозвучат стихи поэтов Серебряного века и воспоминания современников. Для полноты атмосферы обещают устроить коллективный спиритический сеанс. Премьера намечена на 11 и 12 ноября.

Екатерина Рыбас, специально для «Фонтанки.ру»

