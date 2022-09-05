В «Мастерской» обратились к античности. Григорий Козлов и Максим Фомин представят «Антигону» Софокла

6 сентября в театре «Мастерская» пройдёт премьера спектакля Григория Козлова и Максима Фомина «Антигона» по пьесе Софокла (в переводе Дмитрия Мережковского).



Несмотря на то, что для театра в последнее время более привычно обращаться к позднейшим вариациям — например к драмам Кокто или Ануя, Григорий Козлов и Максим Фомин обращаются именно к первой, древнегреческой версии истории Антигоны — пьесе Софокла.



В «Мастерской» решают пьесу как «историю семьи». А главная героиня — «не статуарная героиня, не бунтарка и не воительница, она обычный человек, пусть и царской крови, по мере скромных сил пытающийся восстановить гармонию в своём маленьком мире, не замахиваясь на большее». В постановке важна и тема традиции. Она трактуется как связующая нить, путь «к человеку и человечности, к ценности памяти», а для Антигоны погребение брата (важнейший сюжет в пьесе) — в буквальном смысле способ «сохранить семью неделимой на земле и в царстве мёртвых». «Запрет царя на похороны убитого Полиника — всего лишь сиюминутная политическая прихоть, — говорится в описании спектакля, — а милосердие и сострадание дарованы и завещаны богами — даже жестокие боги Эллады наказывают с почтением относиться к павшим».

