Третья женщина-премьер. Лиз Трасс встанет у руля правительства Великобритании

«Новая железная леди» — без этого клише ей точно не обойтись в ближайшее время. Лиз Трасс получила доверие однопартийцев и избрана лидером Консервативной партии. Теперь именно ей предстоит возглавить британское правительство после аудиенции с королевой Елизаветой II, которая принимала еще Уинстона Черчилля. Трасс станет третьей женщиной на посту премьер-министра за всю историю Великобритании. Имя нового председателя Консервативной партии, а значит, и главы правительства, объявили 5 сентября. В финале партийного голосования кандидатуру Трасс поддержали 81 326 человек, а ее оппонент, министр финансов Риши Сунак, набрал 60 399 голосов.

Официально она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра 6 сентября.

Элизабет Трасс Фото: МИД России / «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





Новой главе правительства будет непросто с первых дней. Ей предстоит срочно решать проблему «кризиса стоимости жизни», связанную, в том числе, с рекордной инфляцией, ростом безработицы и социального напряжения. Зима близко, а значит, во весь рост встанут вопросы: будет ли зимой у британцев тепло и где брать энергоносители, когда санкции и инициативы «ценового потолка» грозят отрезать Европу от топлива из России? Горячая фаза украинского конфликта тоже не может оставить Британию равнодушной. Что обо всем этом думает Лиз Трасс?



Кто такая Лиз Трасс

Элизабет (Лиз) Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде в семье профессора математики и медсестры. Ее родители придерживались левых политических взглядов и брали дочь с собой на митинги за ядерное разоружение и против политики премьер-министра Маргарет Тэтчер. В 1993 году Лиз Трасс поступила в Мертон-колледж в Оксфорде, где изучала политологию, философию и экономику. Там она стала активно заниматься политикой, возглавив отделение Либерально-демократической партии. Интересно, что в 19 лет Трасс выступила с речью, в ходе которой высказалась за отмену монархии. Оксфорд она окончила в 1996 году и к тому моменту изменила свои взгляды, примкнув к консерваторам.



В 2001 и 2005 годах Трасс безуспешно баллотировалась в парламент. Победы она добилась лишь на выборах в 2010-м, заручившись поддержкой тогдашнего лидера консерваторов Дэвида Кэмерона (премьер-министр Великобритании с 2010-го по 2016 год).



В 2014 году Кэмерон назначил Трасс министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. В 2016 году она получила должность лорда-канцлера и государственного секретаря по делам юстиции в кабинете Терезы Мэй, став первой женщиной на этой должности. В 2017-м назначена главным секретарём Казначейства.



В 2019 году, после ухода Мэй, она одной из первых поддержала кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера. В его кабинете Лиз Трасс получила должность министра внешней торговли и председателя Торгового совета Великобритании. 15 сентября 2021 года стала министром иностранных дел страны.

Скандалы

Они преследовали Лиз Трасс с самого начала политической карьеры. В 2006 году стало известно о ее романе со своим политическим наставником — депутатом Марком Филдом, которого ей назначили после очередного поражения на выборах. Трасс и Филд на тот момент оба были женаты. Элизабет, тем не менее, смогла спасти семью и в 2019-м заявила, что «счастлива в браке». Лиз Трасс и ее супруг Хью О'Лири имеют двух детей.



Британские СМИ называют слабостью Лиз Трасс публичные выступления. В 2014 году, будучи министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, она произнесла страстную речь о том, что ей хотелось бы, чтобы сограждане «ели больше британской еды». «На данный момент мы импортируем две трети всех наших яблок, мы импортируем девять десятых всех наших груш, мы импортируем две трети нашего сыра», — сказала она и после некоторой паузы с возмущением добавила: «А это позор!» (цитата по Mirror). Эту речь прозвали «сырной», а пользователи соцсетей сделали множество мемов.

Еще один конфуз связан с оговоркой об Украине. Министр иностранных дел Лиз Трасс настолько хотела поддержать Киев, что запуталась в историческом лабиринте. 21 января 2022 года, еще до начала российской спецоперации, глава британского МИД заявила на пресс-конференции: «Украина — гордая страна с многовековой историей. Они и раньше знали вторжения — от монголов до татар. Они страдали от голода, устроенного государством» (цитата по «Коммерсанту»).

А 10 февраля на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве она и вовсе заявила, что Великобритания «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями. Посол в РФ Дебора Боннерт поправила своего руководителя. Позже Трасс пояснила, что в ходе встречи ей показалось, что Лавров спрашивал ее о части территории Украины. Ростовскую и Воронежскую области Лондон все же видит в составе России.

Отношение к России и Украине

29 декабря 2021 года глава МИД Британии Лиз Трасс выразила глубокую озабоченность решением российских судов ликвидировать правозащитную организацию «Мемориал»* (признан иноагентом и ликвидирован решением суда).



«Мемориал» десятилетиями неустанно трудился над тем, чтобы злоупотребления советского периода никогда не были забыты. Его закрытие — это очередной пугающий удар по свободе выражения в России», — писала она в своих соцсетях (цитата по «Интерфаксу»).

Позиция Трасс по нынешней ситуации на Украине однозначная: «Путин должен проиграть», — говорила она. 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации, министр допустила, что конфликт может привести к столкновению России с Североатлантическим альянсом: «Если мы не остановим Путина на Украине, мы увидим, что другие страны находятся под угрозой: Прибалтика, Польша, Молдова, и это может закончиться конфликтом с НАТО», — цитировали ее британские СМИ.

В Москве услышали, и реакция не заставила себя ждать: Россия в этот же день привела «ядерную триаду» в «особый режим боевого дежурства». Вот что сказал об этом Владимир Путин 5 марта.



«Думаю, что понимание того, чем это чревато и чем это грозит для всех, у наших так называемых партнёров всё-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления, как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт, и нам пришлось сразу же принять решение о приведении в особый режим несения дежурства наших сил сдерживания. Реакция последовала — сказали, что ничего такого не имелось в виду. Но никто же её не одёрнул — она женщина, министр иностранных дел, — никто не дезавуировал эти заявления», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.



В июле во время теледебатов перед голосованием за лидера консерваторов Трасс была единственным кандидатом из тех, кто высказался за то, чтобы президент России приехал на саммит G20. «Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор», — цитировало ее слова ITV. Однако к августу позиция Трасс изменилась, теперь она считает, что у России «нет морального права» принимать участие в заседаниях «большой двадцатки», пока идут бои на Украине, пишет Reuters.

Трасс выступает за продолжение финансовой поддержки Киева и поставок Украине оружия. Кроме того, она считает необходимым ужесточить санкции против России и отказаться от энергоносителей из РФ, несмотря на кризис. «Великобритании и нашим союзникам придется столкнуться с экономическими трудностями в результате введения санкций. Но наши трудности — ничто по сравнению с тем, что переживают украинцы», — говорила глава МИД в парламенте. Путь к премьерству

Родители водили юную Лиз Трасс на митинги против Маргарет Тэтчер, где произносились лозунги «Мэгги, вон!». Теперь журналисты называют ее саму «Маргарет 2.0». СМИ отмечают их схожесть в образе, стиле одежды, отношении к налоговой политике. «И, как и у Тэтчер в начале ее карьеры, публичные выступления не являются сильной стороной Трасс», — подчеркивает Politico. Сама она также поддерживает имидж «новой железной леди», когда, например, участвует в похожей фотосессии на танке во время визита в Эстонию или снимается в меховой шапке на Красной площади.



Снижение налогов является одной из ключевых позиций программы Лиз Трасс по выводу Британии из «кризиса стоимости жизни». Она планирует отменить введенное министром финансов Риши Сунаком (ее главным оппонентом в финале голосования) повышение налогов на здравоохранение и корпоративного налога. При этом она подчеркивала, что не будет делать «подачки» населению на фоне роста цен. Еще один вызов — энергетический кризис. Как пишет Politico, с 1 октября цены на электричество в Великобритании увеличатся более чем на 80 процентов для среднего домохозяйства — до 3 549 фунтов стерлингов в год. Трасс настаивает на том, что стране необходимо искать «альтернативные» российским источники энергии. Свои планы по решению проблемы она раскрывать отказалась, однако подчеркнула, что намерена действовать быстро.

«Я не скромничаю. Я очень четко заявляю, что буду действовать немедленно, в течение недели. Я понимаю, с чем сталкиваются люди, получая счета за электроэнергию. Это жизненно важно для людей, это жизненно важно для нашей экономики, чтобы мы решили эту проблему», — говорила она в одном из интервью.



В конце августа Лиз Трасс заявила, что на посту премьера будет готова при необходимости применить ядерное оружие. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — говорила она во время выступления в Бирмингеме.

Еще одним штрихом к портрету Трасс является то, что она склонна к резкому изменению своей позиции. Мы уже упоминали о том, что в студенчестве она прошла путь от либерала-демократа с антимонархическими взглядами до консерватора. Такие же метаморфозы случались с ее позицией по выходу Великобритании из Евросоюза. Во время голосования по «брекситу» в 2016 году она говорила, что это станет «тройной трагедией»: больше правил, больше форм и больше задержек при продаже в ЕС. Но после победы сторонников выхода Трасс заявила, что «брексит» «открывает новые возможности».

Лиз Трасс поддержала своего босса Бориса Джонсона, когда летом 2022 года правительство посыпалось в результате очередного скандала. Тогда она одной из немногих отказалась уходить в отставку со своего поста. Трасс была на стороне премьера и во время голосования по вотуму недоверия. Джонсон 7 июля все же объявил об отставке, сохранив пост до избрания нового лидера.



В финале голосования на пост главы Консервативной партии, а значит, и премьер-министра, она обошла министра финансов Риши Сунака, чего и ожидали букмекеры и социологи. Ее формальное вступление в должность произойдет 6 сентября после аудиенции с королевой Елизаветой II.

*Внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов и впоследствии ликвидирован.

