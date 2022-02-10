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Глава МИД Великобритании объяснила, почему отказалась признавать суверенитет России над Воронежем

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объяснила свои слова о непризнании суверенитета России над Ростовом и Воронежем.

«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России», — сказала она в интервью РБК 10 февраля.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что во время закрытой части переговоров Трасс заявила, что Британия «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями. Министра сразу же поправила посол Великобритании в РФ Дебора Боннерт, которая напомнила, что это российская территория.

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Комментарии (35)

onotolich
Харьков уже включили в состав РФ. Чему удивляться?
AlBerkut
Да, а Россия признаёт суверенитет Лондона над аннексированными территориями Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса, ну и Мальвинских остров заодно? И почему? 🤔
266118200
Это ей недавно внушил министр Украины Кулеба, размахивая указкой по карте. Правда, он еще указал и на Краснодарский край как на часть Украины.
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