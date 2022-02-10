Глава МИД Великобритании объяснила, почему отказалась признавать суверенитет России над Воронежем

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объяснила свои слова о непризнании суверенитета России над Ростовом и Воронежем.



«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России», — сказала она в интервью РБК 10 февраля.



Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что во время закрытой части переговоров Трасс заявила, что Британия «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями. Министра сразу же поправила посол Великобритании в РФ Дебора Боннерт, которая напомнила, что это российская территория.

