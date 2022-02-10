«Коммерсант»: Глава МИД Великобритании заявила, что никогда не признает суверенитета РФ над Воронежем и Ростовом

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс якобы сообщила на встрече с российским коллегой, что Лондон никогда не признает суверенитета РФ над Воронежем и Ростовом. Об этом 10 февраля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.



«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами [Ростовской и Воронежской областями]», – так якобы Трасс ответила на реплику Сергея Лаврова в ходе закрытой части переговоров.



Глава МИД РФ заметил, что российские военные находятся на территории России. После чего спросил: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?». На этот вопрос и последовал ответ Трасс.

