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«Коммерсант»: Глава МИД Великобритании заявила, что никогда не признает суверенитета РФ над Воронежем и Ростовом

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс якобы сообщила на встрече с российским коллегой, что Лондон никогда не признает суверенитета РФ над Воронежем и Ростовом. Об этом 10 февраля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами [Ростовской и Воронежской областями]», – так якобы Трасс ответила на реплику Сергея Лаврова в ходе закрытой части переговоров.

Глава МИД РФ заметил, что российские военные находятся на территории России. После чего спросил: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?». На этот вопрос и последовал ответ Трасс.

Тем не менее иностранного гостя быстро поправила посол Великобритании в РФ Дебора Боннерт.

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Комментарии (6)

SERGEY111
Специально что ли развел эту мамзель ?
VKuser1115940
Фейк-ньюс.
261933551
Хорошая иллюстрация профессионализма.
А ведь и выборы честные, всё как надо, но вот так получается...
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