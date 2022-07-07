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    Джонсон объявил, что уходит с поста премьера Великобритании. Но не сразу

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    Борис Джонсон заявил, что принял решение о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Об этом он сообщил 7 июля.

    При этом политик будет исполнять обязанности главы правительства и Консервативной партии до новых выборов.

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