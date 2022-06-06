Джонсон сохраняет пост. Консерваторы проголосовали за премьера Великобритании

Британский комитет 1922 года (в него входят все парламентарии-консерваторы, входящие в правительство) проголосовал по вопросу о вотуме недоверия действующему премьер-министру страны Борису Джонсону. Ему удалось сохранить поддержку большинства однопартийцев, а значит, и пост. Об этом сообщает ТАСС 6 июня.
Отмечается, что Джонсон получил вотум доверия с разницей в 63 голоса. За него выпустили 211 депутатов. Против — 148.
Для того, чтобы поставить вопрос о вотуме недоверия, консерватором нужно было собрать как минимум 54 письма от членов парламента от партии. Публично о подаче писем с требованием голосования заявляли 25 депутатов. По данным СМИ, за отставку готовы были проголосовать 67 человек.
Почему британцы заговорили об отставке Джонсона
Недовольство парламента вызвал скандал, связанный с проведением вечеринок премьера Великобритании во время пандемии COVID-19. Пока британцы сидели на самоизоляции в мае 2020 года, Борис Джонсон и его супруга проводили время в компании госслужащих в саду резиденции. Одна из вечеринок собрала 19 человек, тогда как для всех остальных жителей страны действовало правило «не собираться больше двух».
В середине декабря 2020-го Джонсона застали во время викторины. На фото британский премьер красовался за одним столиком с двумя коллегами. Вечеринка, судя по аксессуарам чиновников, была тематической — ее посвятили Рождеству.
После общественного возмущения, Джонсону пришлось приносить официальные извинения.
Означал ли вотум недоверия отставку Джонсона
Автоматически — нет. Сейчас в палате общин 359 консерваторов. Чтобы выразить вотум недоверия, нужны голоса 180 из них. Если голоса набираются, партия назначает выборы нового лидера. Именно он и станет премьер-министром и сможет сформировать новое правительство. Так что у Джонсона оставалась бы возможность побороться.
В том случае, если 180 голосов не набраны, вопрос о вотуме недоверия можно снова поднять только через год.
Борис Джонсон — 77-й премьер-министр Великобритании. Ему 57 лет. С 2008 по 2016 годы был мэром Лондона. Потом, до июля 2018-го — министром иностранных дел страны. Премьер-министр с июля 2019 года. Его предшественницей была Тереза Мэй.