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    Джонсон сохраняет пост. Консерваторы проголосовали за премьера Великобритании

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    2 комментария
    Фото: Ben Shread / Cabinet Office / ru.wikipedia.org
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    Британский комитет 1922 года (в него входят все парламентарии-консерваторы, входящие в правительство) проголосовал по вопросу о вотуме недоверия действующему премьер-министру страны Борису Джонсону. Ему удалось сохранить поддержку большинства однопартийцев, а значит, и пост. Об этом сообщает ТАСС 6 июня.

    Отмечается, что Джонсон получил вотум доверия с разницей в 63 голоса. За него выпустили 211 депутатов. Против — 148.

    Для того, чтобы поставить вопрос о вотуме недоверия, консерватором нужно было собрать как минимум 54 письма от членов парламента от партии. Публично о подаче писем с требованием голосования заявляли 25 депутатов. По данным СМИ, за отставку готовы были проголосовать 67 человек.

    Почему британцы заговорили об отставке Джонсона

    Недовольство парламента вызвал скандал, связанный с проведением вечеринок премьера Великобритании во время пандемии COVID-19. Пока британцы сидели на самоизоляции в мае 2020 года, Борис Джонсон и его супруга проводили время в компании госслужащих в саду резиденции. Одна из вечеринок собрала 19 человек, тогда как для всех остальных жителей страны действовало правило «не собираться больше двух».

    В середине декабря 2020-го Джонсона застали во время викторины. На фото британский премьер красовался за одним столиком с двумя коллегами. Вечеринка, судя по аксессуарам чиновников, была тематической — ее посвятили Рождеству.

    После общественного возмущения, Джонсону пришлось приносить официальные извинения.

    Означал ли вотум недоверия отставку Джонсона

    Автоматически — нет. Сейчас в палате общин 359 консерваторов. Чтобы выразить вотум недоверия, нужны голоса 180 из них. Если голоса набираются, партия назначает выборы нового лидера. Именно он и станет премьер-министром и сможет сформировать новое правительство. Так что у Джонсона оставалась бы возможность побороться.

    В том случае, если 180 голосов не набраны, вопрос о вотуме недоверия можно снова поднять только через год.

    Борис Джонсон — 77-й премьер-министр Великобритании. Ему 57 лет. С 2008 по 2016 годы был мэром Лондона. Потом, до июля 2018-го — министром иностранных дел страны. Премьер-министр с июля 2019 года. Его предшественницей была Тереза Мэй.

    Фото: Ben Shread / Cabinet Office / ru.wikipedia.org

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    Комментарии (2)

    VKuser279092
    Всё как у нас, да? Честно, открыто, по правилам, все избраны законно и без нарушений, да? Космонавтки, правда, у них нет, но, в целом, так, как у нас, ну, чуть похуже. У нас лучше. Сильно лучше. Все согласны и сразу. Это хорошо. Что скажут, то и будет. Сначала было слово. Потом тоже. Говорить слова - не работать. Что было, то и будет, и нет нового под Луной. И что сверх того, что было - то от лукавого. И нет радости в знании, ибо открывает оно скорбь, ложь и зло, и лучше не знать и верить во что сказано. Что было, то и будет. Кто читает Книгу, страница 666 канонического издания, от Экклезиаста, проповедника. Говорят, царь Соломон. Согласны?
    xepnuminu
    а на пеньках проголосовать слабо было?
    тёмные люди. расти и расти им до звания цивилизованных.
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