СМИ: В Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону

В понедельник вечером, 6 июня, пройдет голосование по вотуму недоверия премьеру страны и лидеру консерваторов Борису Джонсону. Об этом заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди, передает Sky News со ссылкой на слова политика.

Голосование проводится, если более 54 депутатов от Консервативной партии официально требуют от лидера покинуть свой пост. Как уточняет ТАСС со ссылкой на «Санди таймс», за отставку Джонсона уже высказались 67 парламентариев.