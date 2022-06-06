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    СМИ: В Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону

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    1 комментарий

    В понедельник вечером, 6 июня, пройдет голосование по вотуму недоверия премьеру страны и лидеру консерваторов Борису Джонсону. Об этом заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди, передает Sky News со ссылкой на слова политика.

    Голосование проводится, если более 54 депутатов от Консервативной партии официально требуют от лидера покинуть свой пост. Как уточняет ТАСС со ссылкой на «Санди таймс», за отставку Джонсона уже высказались 67 парламентариев.

    Если вотум недоверия всё же вынесут, то Консервативную партию ждут новые выборы лидера, на что отводится три месяца.

    Недовольство Борисом Джонсоном усилилось после того, как стало известно об его участии в вечеринках в разгар коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах. Тогда премьер-министр заплатил штраф, принес извинения, но отказался уходить в отставку.

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    Комментарии (1)

    VKuser224710420
    Боря, ты нужен в/на 404, не уходи, держись.
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