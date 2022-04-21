Британский парламент расследует скандал в отношении Джонсона из-за вечеринок в пандемию

Депутаты Великобритании поддержали инициативу о начале расследования о том, ввел ли британский премьер-министр Борис Джонсон в заблуждение парламент, когда комментировал скандал с вечеринками во время пандемии.

О решении спикера Палаты общин Линдси Хойла сообщает ТАСС 21 апреля.

Провести расследование предложила Лейбористская партия. Эту инициативу одобрили без голосования, поскольку никто из Консервативной партии не высказался против.

В 2020 году Джонсона поймали на нарушении ковидных ограничений. Премьер устроил вечеринку во время Рождества, когда остальным британцам необходимо было сидеть на карантине.