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    Британский парламент расследует скандал в отношении Джонсона из-за вечеринок в пандемию

    1610
    4 комментария

    Депутаты Великобритании поддержали инициативу о начале расследования о том, ввел ли британский премьер-министр Борис Джонсон в заблуждение парламент, когда комментировал скандал с вечеринками во время пандемии.

    О решении спикера Палаты общин Линдси Хойла сообщает ТАСС 21 апреля.

    Провести расследование предложила Лейбористская партия. Эту инициативу одобрили без голосования, поскольку никто из Консервативной партии не высказался против.

    В 2020 году Джонсона поймали на нарушении ковидных ограничений. Премьер устроил вечеринку во время Рождества, когда остальным британцам необходимо было сидеть на карантине.

    Как писали британские СМИ, на мероприятии присутствовали как минимум 19 человек, они якобы пили вино и крепкий алкоголь и ели пиццу. Позже Джонсон принес по этому поводу извинения. По словам политика, он думал, что идет на рабочее мероприятие.

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    Комментарии (4)

    душилидушили
    Пытаюсь представить такой сценарий в России. Нет, не получилось.
    Pilat
    Руки прочь от Бориса!
    Он еще не всех русских олигархов и воров либералов закошмарил..
    Valer_Kulik
    Может, там был человек, всего лишь похожий на прокурора, то есть на Джонсона)
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