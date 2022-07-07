Sky News: Борис Джонсон согласился подать в отставку

Источник телеканала утверждает, что Джонсон поговорил с председателем консервативного комитета Грэмом Брэди и согласился покинуть пост. Новый лидер тори должен быть назначен на партийной конференции в октябре.



Ранее телеканал сообщил, что в четверг Джонсон выступит с обращением к нации.

За последние дни правительство премьер-министра покинули более пятидесяти политиков. Первыми министрами, которые покинули правительство, стали глава минфина Риши Сунака и глава минздрава Саджиа Джавида.