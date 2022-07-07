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    Sky News: Борис Джонсон согласился подать в отставку

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    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласится подать в отставку, сообщает 7 июля Sky News.

    Источник телеканала утверждает, что Джонсон поговорил с председателем консервативного комитета Грэмом Брэди и согласился покинуть пост. Новый лидер тори должен быть назначен на партийной конференции в октябре.

    Ранее телеканал сообщил, что в четверг Джонсон выступит с обращением к нации.

    За последние дни правительство премьер-министра покинули более пятидесяти политиков. Первыми министрами, которые покинули правительство, стали глава минфина Риши Сунака и глава минздрава Саджиа Джавида.

    На прошлой неделе издание The Sun сообщило о том, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер ушел в отставку после инцидента, связанного с домогательствами. Джонсон и в этом случае оказался в центре происходящего: некоторые политики утверждали, что премьер назначил Пинчера на должность, зная, что тот ранее уже попадал в подобный скандал. Представители Джонсона это отрицали.

    В начале июня британские консерваторы поддержали действующего премьера Бориса Джонсона в ходе голосования по вынесению ему вотума недоверия. Ему удалось сохранить свой пост, несмотря на скандал с вечеринками в период локдауна.

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