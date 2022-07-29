Где гоняют самые быстрые сапсёрферы мира

Сапсёрфинг как вид спорта развивается семимильными гребками. Ежегодно по всему миру проводятся десятки гонок разного уровня. Рассказываем о самых престижных соревнованиях мира и России, к которым уже совсем скоро присоединится и петербургский кубок «Фонтанка CUP».

Кубок «Фонтанка CUP» учрежден городским порталом «Фонтанка.ру». Это уникальная спортивная гонка сапсёрферов, которая пройдет 6 августа по рекам и каналам в самом сердце исторического Петербурга в рамках фестиваля «Фонтанка SUP». Для многих спортсменов «Фонтанка CUP» – это уникальный шанс и побороться за победный кубок и крупный призовой фонд, опробовать новую трассу в такой необычной и красивой локации. А пока рассказываем о других гонках, которые собирают ведущих райдеров мира и России.

Существует список соревнований, которые входят в общемировую рейтинговую систему, и спортсменам-участникам за каждую гонку начисляются баллы, в зависимости от личных результатов. Профессиональный SUP-атлет за сезон посещает 10 или больше крупных соревнований. С учётом того, что некоторые из них длятся несколько дней, включают разные дисциплины и требуют адаптации к климату или часовому поясу, становится ясно, что удержаться в топе лучших SUP-спортсменов очень непросто.



В соревновательном SUP (также его называют SUP рейсинг) существует 4 основные дисциплины: гонка на короткую дистанцию или Sprint, гонка на длинную дистанцию или Longdistanse race, слалом или Technical race и SUP-серфинг.



Первый и самый главный турнир - это чемпионат мира, который проходит под эгидой Международной федерации гребли на байдарке и каноэ (ICF).



Фото: скриншот с сайта canoesport.ru Поделиться Поделиться





В 2021 году турнир принимал венгерский город Балатонфюреде. 480 сапсёрферов из 50 стран боролись за победу на крупнейшем в Центральной Европе озере Балатон. Спортсмены соревновались на длинных дистанциях (10 и 18,5 километра), а также в технических (1000 метров) и спринтерских (200 метров) гонках. Золотая медаль тогда досталась и России: победителем на дистанции 7 километров стал Андрей Крайтор. К слову, в 2017-м Крайтор взял главный приз на этапе Кубка России, который проходил в рамках «Фонтанка SUP – 2017».

Фото: "Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться





Следом за чемпионатом мира идут чемпионат Европы и Евротур – это несколько гонок, за которые начисляются очки в общий зачет. Что-то типа этапов Кубка мира в биатлоне или лыжных гонок. Еврочеллендж интересен тем, что часто проходит в крупнейших европейских городах.

Фото: скриншот с сайта supboardermag.com Поделиться Поделиться





Также одной из самых топовых гонок считаются соревнования на Гавайях, где сапсерферы идут 60 миль по открытому океану от одного острова до другого. Победить в ней очень престижно. Время от времени разовые гонки проходят в Лондоне и в Венеции. Уникальная многодневка есть в Голландии: надо пройти 200 километров по каналам 11 городов.



Другими престижными соревнования называют Carolina CUP, проходящие на пляже Райтсвилль в Северной Каролине. Сюда ежегодно стекаются тысячи топовых гребцов, чтобы помериться силами на одной из самых сложных дистанций длиной 21 км. Трасса интересна тем, что здесь есть участки гладкой воды и участки с волнами, а также этапы с элементами сёрфинга и даунвинда.



Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться





В России выделяются две гонки. В первую очередь это Zavidovo SUP challenge – пока самая массовая в стране. В последний раз здесь на воду выходило более 300 райдеров. Второй по значимости профессионалы называют - SUP FEST YAROSLAVL. Прошла совсем недавно: 23-24 июля. Гонка собрала около 200 человек, в числе которых был именитый петербуржец Артем Измайлов - многократный победитель и призер российских соревнований по сапсерфингу.

«Надеюсь, если Fontanka CUP станет ежегодной гонкой, то она тоже будет привлекать большое количество участников», - заявил Измайлов в разговоре с «Фонтанкой».

Напомним, что на «Фонтанка CUP» райдерам предстоит преодолеть дистанцию в семь с половиной километров. Профессионалы привыкли к дистанциям в 15, а то и 30 километров. Но зрелищность соревнований от этого только выиграет, считают сами спортсмены.



На финише всех участников ждут медали. Гонщики, занявшие первые три места, получат специальные награды и немалые призовые. Подробнее о гонке «Фонтанка СUP», которая в этом году проходит при поддержке ПАО "Газпром", можно почитать на официальном сайте соревнований.

Фото: "Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться





У вас еще есть шанс побороться за кубок «Фонтанка CUP». Регистрация открыта до 3 августа.