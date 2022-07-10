«Фонтанка CUP»: гонка будет жаркой, «отсидеться в люльке» не удастся никому

Гонки на сапах набирают популярность во всем мире. Они зрелищны, красивы и требуют немалого спортивного мастерства от атлетов. Россия не исключение, хотя по числу соревнований мы пока отстаем от Европы. Так что новость о том, что 6 августа в рамках грядущего фестиваля «Фонтанка SUP» будет впервые проведена настоящая гонка сапсерферов, в среде профессионалов была воспринята с энтузиазмом.



Фото: Из личного архива Артема Измайлова Поделиться Поделиться





Погоняться на сапах по рекам и каналам в центре Петербурга — для многих спортсменов это уникальный шанс и побороться за победу с денежным призом в победном финале, и опробовать новую трассу в такой необычной и красивой локации.



Дистанция в семь с половиной километров, которую предстоит пройти райдерам в борьбе за кубок «Фонтанка CUP», не считается очень длинной. Профессионалы привыкли к дистанциям в 15, а то и 30 километров. Но зрелищность соревнований от этого только выиграет, считают спортсмены. Лотереи не будет, надо будет биться от первого до последнего гребка. И финиш на канале Грибоедова будет очень жарким.

На соревнованиях ожидается участие многих российских спортсменов ультракласса. Один из них — петербуржец Артем Измайлов, многократный победитель и призер российских соревнований по сапсерфингу. В прошлом году Артем выиграл 15-километровую гонку на престижных соревнованиях в Завидово. Там же занял второе место в евро-челлендже на 30 километров, был в числе лидеров на марафоне в Ярославле. Артем рассказал «Фонтанке», чего он ждет от гонки по рекам и каналам Петербурга, а также поделился своим мнением о том, как стать настоящим райдером.

— Артем, многие у нас еще даже и не слышали о соревнованиях по сапсерфингу. А вы давно участвуете в них? — Сапсерфинг — молодой вид спорта. И сейчас он стремительно набирает популярность повсюду. Мы только в начале пути. Еще два-три года назад конкуренция среди лидеров была совсем невысокой, а сейчас все изменилось. Растет квалификация спортсменов, уровень технического оснащения. Профессионалы сейчас гоняются на карбоновых досках, с суперлегкими веслами — все это ведет к лучшим результатам. Я и сам пришел в сапсерфинг совсем недавно — пару лет назад. До этого целенаправленно занимался греблей на байдарках и каноэ, в 30 лет стал мастером спорта, вхожу в сборную города по обоим видам спорта.

Фото: Из личного архива Артема Измайлова Поделиться Поделиться





— В чем, по-вашему, главный секрет хорошего райдера? — Секрет один, и он простой — трудолюбие. Чем больше тренируешься, тем лучше результат. Я в этом убедился и на собственном опыте, и на тренерской работе — ведь у меня есть своя команда Atlant team, я вижу по ней, как быстро набирают обороты те, кто много и усердно тренируются.

— Какие в сапсерфинге есть дистанции, какие из них ваши любимые? — Самая предсказуемая дистанция — наверное, спринт. Тут сюрпризов, как правило, не бывает. Но мне лично больше нравятся длинные дистанции. Возможно, сказывается опыт юности: я вырос в деревне, где приходилось выполнять много монотонной работы в полях, привык работать вдолгую. Марафоны проводятся и на 18 километров, и на 30. Есть и более длинные дистанции. Очень интересный вид соревнований — «техрейс». Старт, как правило, идет с берега, участники выбегают на открытую воду, проходят дистанцию в 1 километр, огибают буи, возвращаются на берег. И так — 3 круга. Такие гонки очень зрелищны, их еще называют «королевскими», у нас они проходят в Ярославле, во Владивостоке, будет такая и в Сочи.

— Что привлекательного для вас в гонке «Фонтанка CUP», почему вы решили в ней участвовать? — Много всего. Дистанция в 7 с небольшим километров — это уже не спринт, но еще и не марафон. Тут отсидеться не удастся. В марафонах ведь как бывает: кто-то один работает, а другие пристроятся ему в киль и идут всю дистанцию по разряженной воде. У нас это называется «в люльку сел». В гонке «Фонтанка Cup» экономить силы не получится. Чтобы добиться результата, придется работать на максимуме всю дорогу. И лидеры по дистанции будут все время меняться, и победитель, очевидно, определится только на последних метрах, а не заранее. Тут для спортсмена все будет важно: и его физическая форма, и техническое оснащение, и психологический настрой — все будет складываться в один конечный результат.

Что еще мне очень нравится, так это то, что гонка «Фонтанка CUP» будет проходить в такой потрясающей локации, как реки и каналы Петербурга. Не то чтобы у спортсменов будет время рассматривать достопримечательности — рубиться будем прямо со старта, но вот эмоционально окружение имеет очень большое значение. В отличие от многих других соревнований, где ты идешь по трассе в окружении только своих соперников, в городе ты все время на виду, на тебя по всей дистанции смотрят зрители: с набережных, с мостов — за тебя болеют. И это участников гонки здорово мотивирует. А значит, и накал страстей ожидаем нешуточный.



Фото: Из личного архива Артема Измайлова Поделиться Поделиться





«Фонтанка.ру»