Финский министр объяснил, почему страна резко решила вступить в НАТО

Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто объяснил в интервью «Фонтанке» причины стремительного изменения позиций в финском обществе относительно членства в НАТО. Еще недавно даже половина финнов не поддерживала это решение, а теперь их около 80%. Граждан Суоми беспокоят беженцы и обсуждение применения химического и ядерного оружия.

По словам Пекки Хаависто, резкое изменение позиций финнов относительно членства в НАТО «связано с масштабным изменением обстановки безопасности», а для финнов безопасность играет очень важную роль.

«С учетом нашей истории, мы весьма конкретно относимся к вопросам безопасности, и в Финляндии всегда придавалось большое значение национальной обороне. Украина находится недалеко от нас, и мы приняли уже более 29 тыс. беженцев, спасающихся от боевых действий [...] на Украине (здесь и далее в местах, помеченных [...], глава МИД Пекка Хаависто использовал другую терминологию, но редактор изменил формулировку в соответствии с российским законодательством. — Прим. ред.). Эти события [...] возбудили у финнов сильное желание помогать людям, пострадавшим от военных действий», — отметил глава финского МИД.

«Резкое изменение отношения финнов к членству в НАТО объясняется не только активными действиями [...] России на Украине, а также проводимым вокруг данного военного конфликта [...] обсуждением возможности применения неконвенционального оружия. Здесь часто ссылаются на ядерное оружие тактического назначения, равно как и на химическое оружие. Кроме того, в этом контексте поднимается вопрос об угрозах гибридной войны и кибервойны», — рассказал Пекка Хаависто. Полную версию интервью с Пеккой Хаависто об отношениях с Россией «Фонтанка» опубликует в понедельник, 11 июля. В нём глава МИД отвечает на вопросы про закрытие консульств и посольства в России и про отношение к русским в Финляндии.