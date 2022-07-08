Негатива к русским нет: на востоке Финляндии ждут туристов из России

Восточная Финляндия ждет русских туристов и восстановления турпотока, а отношение к русским не носит в Суоми негативный характер, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью «Фонтанке».

«Контакты между представителями негосударственных организаций и гражданского общества, равно как и встречи между обыкновенными гражданами, всегда считались и считаются ценным элементом межгосударственных отношений. После снятия введенных Финляндией ограничений на передвижение начиная с 1 июля можно ожидать, что контакты между гражданами в определенной степени возобновятся», — отметил Пекка Хаависто.

По его словам, в консульских учреждениях Финляндии в России готовятся к тому, что количество подаваемых заявлений о выдаче шенгенской визы увеличится в ближайшем будущем по сравнению с коронавирусным периодом. И негатива к обыкновенным россиянам в его стране не испытывают.

«Несмотря на то что действия России на Украине [ ] (здесь и далее в местах, помеченных [ ], глава МИД Пекка Хаависто использовал другую терминологию, но редактор изменил формулировку в соответствии с российским законодательством.— Прим. ред.) несомненно негативно повлияли на имидж России в Финляндии, финны прекрасно осознают тот факт, что обыкновенные россияне не виноваты в последствиях решений руководства страны [ ]. В Финляндии, на мой взгляд, отношение к русским не носит негативный характер. Наоборот, в Восточной Финляндии уже ждут возвращения туристов и восстановления туристического сектора», — сказал глава дипломатического ведомства.

