Глава МИД ответил, закроют ли посольство и консульства Финляндии в России

Пока некоторые страны решили закрыть свои дипмиссии в России, Финляндия, наоборот, планирует увеличить число выдаваемых виз, заявил в интервью «Фонтанке» министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
«Дипломатические представительства Финляндии в России, а именно — посольство в Москве, Генеральное консульство в Санкт-Петербурге и его отделения в Петрозаводске и Мурманске, продолжают свою работу. Ожидается, что по мере снятия коронавирусных ограничений количество выдаваемых нашими представительствами виз будет расти», — сказал Пекка Хаависто.
Полную версию интервью министра иностранных дел Финляндии, в котором он рассказал о том, ждут ли русских туристов в соседней стране, стремительном пути Суоми в НАТО, свободе слова и российском бизнесе, читайте на «Фонтанке» в понедельник, 11 июля.