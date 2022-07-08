    Пробки

    5/10

    usd63.14eur64.13
    Едем к ним — что нужно знатьСписок запрещённыхКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Глава МИД ответил, закроют ли посольство и консульства Финляндии в России

    6192
    обсудить

    Пока некоторые страны решили закрыть свои дипмиссии в России, Финляндия, наоборот, планирует увеличить число выдаваемых виз, заявил в интервью «Фонтанке» министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

    «Дипломатические представительства Финляндии в России, а именно — посольство в Москве, Генеральное консульство в Санкт-Петербурге и его отделения в Петрозаводске и Мурманске, продолжают свою работу. Ожидается, что по мере снятия коронавирусных ограничений количество выдаваемых нашими представительствами виз будет расти», — сказал Пекка Хаависто.

    Полную версию интервью министра иностранных дел Финляндии, в котором он рассказал о том, ждут ли русских туристов в соседней стране, стремительном пути Суоми в НАТО, свободе слова и российском бизнесе, читайте на «Фонтанке» в понедельник, 11 июля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close