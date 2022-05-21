«И жить им вечно»: как костюмы из «Русского ковчега» Сокурова стали сокровищами Эрмитажа

В фойе Реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая Деревня» 21 мая открылась выставка костюмов из фильма Александра Сокурова «Русский ковчег».

Фото: Ольга Минеева/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Облачение Екатерины I из эпизода в Зимнем дворце, платье и шубку Екатерины Великой, в которых она появляется в Эрмитажном театре и Висячем саду, военный мундир для сцены с Николаем I и 13 других костюмов вместе с множеством аксессуаров публике показывают впервые, к 20-летию картины. Александр Сокуров пришёл на выставку не торопясь, в сопровождении директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Вместе они попросили охрану снять оградительную ленточку и пустить всех пришедших «погулять» между костюмами. «Все тут люди приличные», — успокаивающе кивнул глава Эрмитажа.



«Это большая честь приблизиться к эрмитажной атмосфере, а содействовать формированию хотя бы какой-то коллекции — это несоизмеримая ни с чем честь», — сказал на открытии Александр Сокуров и добавил: «Эрмитаж — моя жизнь, и главное, что держит меня в Санкт-Петербурге».

«Это не просто музей, а целый мир. Когда мы работали над «Русским ковчегом», мы хотели, чтобы это стало подарком Эрмитажу. Чтобы с помощью нашей работы мы могли привлечь сюда новых людей».

«Костюмы отличает не только подлинность наших исторических намерений, но и всего труда. Ткани, способ шитья — всё было абсолютно не современным, приближенным к прошлому времени, — продолжал он, — Мы старались честно отнестись ко времени и к сюжету нашего фильма. Не могли привнести в Эрмитаж «неторопливые» и «необязательно» созданные произведения».



Фото: Ольга Минеева/Фонтанка.ру Фото: Ольга Минеева/Фонтанка.ру Фото: Ольга Минеева/Фонтанка.ру Фото: Ольга Минеева/Фонтанка.ру Фото: Ольга Минеева/Фонтанка.ру Фото: Ольга Минеева/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Два десятка избранных костюмов из нескольких сотен были переданы музею сразу же после съёмок «Ковчега» в 2001 году. Несмотря на то, что многие из них априори не были предназначены для «близкого» показа на публике и появлялись в кадре лишь мельком, костюмеры под руководством Лидии Крюковой месяцами работали в архивах, обращали внимание на исторические детали и в результате воссоздали мельчайшие из них. Искали старинные ткани и перекупали их у коллекционеров, особым образом сшивали отрезы, разрабатывали дизайн шапок гвардейцев из натуральных материалов, обрабатывали ленты, банты и вышивку. Как отмечает куратор экспозиции Нина Тарасова, с подарком повезло и костюмам, и Эрмитажу. Обычно вещам со съёмок не выпадает шанс «храниться вечно» в арт-коллекциях с мировым именем. Эрмитаж же неожиданно получил предметы, хотя и в виде бутафории, которых у него никогда не было.



Тарасова обращает внимание посетителей на чёрный мужской костюм во втором ряду. Отличительная его черта — голубая муаровая лента и обилие золотого шитья по лацканам. Такое облачение в «Русском ковчеге» носит обер-камергер — один из высших придворных чинов.

«Важное отличие в его костюме — ключ, который крепился на спинке мундира с правой стороны рядом с карманом-клапаном. Он носился на золотых кисточках и имел алмазное украшение — указывает Нина Тарасова, — Это символическая деталь, которая указывала на близость к императору. Вообще традиция носить ключи обер-камергерами берёт начало из Средневековой Европы, когда камергер был хранитель казны. Конечно, затем ключ стал деталью чисто символической».



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По словам кураторов, удивительно то, как костюмы из «Русского ковчега» своеобразно «восполнили» лакуну в собрании Эрмитажа. «Коллекция сложилась так, что у нас [в музее] нет ни одного обер-камергерского ключа, — пожимает плечами хранитель, — Они до нас не дошли. Обер-камергеры заказывали ключи за свой счёт, а потому при дворце они не хранились. Купить их сейчас мы тоже не можем — они нигде не предлагаются на антикварном рынке», — описывает ситуацию она. Но теперь ключ в Эрмитаже есть, хотя и ненастоящий.



Такая же ситуация сложилась и с костюмом Екатерины I. Чтобы увидеть ее коронационное и карнавальное платья, придётся ехать в московский Кремль. Это единственный музей, в чьих коллекциях — такое богатство. Шубка Екатерины Великой и её платье, изготовленные для кино, тоже ценны, ведь их реальных аналогов в коллекциях нет. Эрмитаж располагает только нарядами императрицы по форме разных полков.



В центре экспозиции в Хранилище расположили костюмы, самые богато украшенные, на взгляд обывателя: мундир Николая I и драгоценное бело-оливковое платье Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Шлейф отточен «мехом» под горностая.



«И вечно жить нам, и вечно плыть нам», — пела Монеточка в песне «Русский ковчег», вдохновившись после просмотра фильма Александра Сокурова. Памяти о фильме, как ясно дали понять в Эрмитаже, теперь тоже «быть вечно». А выставка будет доступна для посещения до 5 июня. «Русский ковчег» стал феноменом: игровую картину с десятками актёров в залах Эрмитажа зимой 2001 года сняли одним дублем за час и 29 минут. Роль французского маркиза, путешественника во времени, который переходит из зала в зал и наблюдает за жизнью правителей и традициями разных эпох, исполнил Сергей Дрейден.

Проводником по российской истории выступил сам Александр Сокуров. При этом режиссёр всю ленту остаётся за кадром, зрители слышат лишь его голос.

По словам Михаила Пиотровского, показательно, что в дни съёмок к нему пришли хранители музея — люди, которые никого не «подпускают» к историческим платьям и обычно скептически относятся к игровым историческим лентам — и попросили разрешения при необходимости надеть ливреи, влиться в массовку и помочь команде «Ковчега».



В 2021 году Александр Сокуров отметил юбилей. К 70-летию мастера о нём вспоминали ученики, друзья и коллеги не только по «Русскому ковчегу», но по «Одинокому голосу человека», тетралогии о человеке и власти — «Молоху», «Тельцу», «Солнцу», «Фаусту».

Новейший фильм Александра Сокурова «Сказка», который он сам в разговоре с «Фонтанкой» назвал «сказочной историей, фантастической» в жанре «абсолютно новом» для него самого и о событиях Второй Мировой войны, должен был отправиться на Каннский кинофестиваль. Однако в апреле 2022 года стало известно, что Канны остались без «Сказки»: Сокуров не стал подавать туда свою работу после конфликта вокруг фильма его ученицы.

Ольга Минеева, специально для Фонтанки.ру

