Александр Сокуров обвинил Каннский кинофестиваль в дискриминации

Каннский фестиваль не допустил до конкурса фильм «Птица ищет клетку» режиссера Малики Мусаевой, ученицы Александра Сокурова. Об этом Сокуров рассказал ТАСС 19 апреля. По мнению режиссера, это произошло по идейным причинам.

«Что бы кто ни делал, все равно русские картины не взяли бы ни в каком случае. Только в одном случае — случае Кирилла Серебренникова. А все остальное все равно не взяли бы. К сожалению, не взяли Малику Мусаеву, мою ученицу, — блестящая картина. Это мы действительно выставляли, ее не взяли. Это такая дискриминация, абсолютно преступная дискриминация, я считаю», — приводит агентство слова Сокурова.



Малика Мусаева родилась в Чечне и после окончания средней школы в 2010 году стала студенткой режиссерской мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. После ее окончания училась в магистратуре режиссуры в Hamburg Media School в Германии. В своих кинолентах исследовала Кавказ и отношения в традиционных семьях. Ее дипломная работа — короткометражка «Легкая вина» (2015) — рассказывала о разведённой кавказской девушке, приехавшей в родную деревню. Фильмы Малики Мусаевой принимали участие в «Кинотавре», фестивале в Локарно и в других российских международных конкурсах и показах.

Фильм «Птица ищет клетку» Малика Мусаева сняла по собственному сценарию. В нем приняли участие только непрофессиональные актрисы — жительницы чеченского села, где проходили съемки. Сокуров высоко отозвался об этой работе. Мнения о том, что картина — настоящее событие, — звучали и в среде кинокритиков.

Накануне стало известно, что сам режиссер передумал везти свой новый фильм «Сказка» в Канны. Он объяснил это решение тем, что его новаторская картина о Второй мировой войне — «слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в каннской истории».

