Одинокий голос Сокурова дали услышать на «Ленфильме»

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В фойе «Ленфильма» звучит музыка. Из-под потолка спускаются листы хроники с описанием отдельных дат из жизни Сокурова — творческих и биографических событий его жизни. Просто и человечно начинается рассказ о нашем современнике, который родился в поселке Иркутской области, через несколько лет затопленном при пуске Иркутской ГЭС. Студенте, чей выпускной фильм во ВГИКе «Одинокий голос человека» (так и названа вся выставка) приказал уничтожить ректор вуза — но отстояли Андрей Тарковский, вдова Андрея Платонова и отдельные педагоги. Режиссере, который первым снял единым полуторачасовым дублем «фильм фильмов» об Эрмитаже «Русский ковчег» и первым из отечественных кинематографистов попал три раза подряд в конкурс Канн за три года. Авторе, о чьем фильме «Мать и сын» Ник Кейв сказал, что при просмотре «пролил слезы над печальной сутью вещей», сравнив увиденные «кинематографические полотна» с живописью немецкого романтизма начала XIX века. Личности, за чью картину папа римский Иоанн Павел II вручил премию Святого престола «Человек третьего тысячелетия».



Если смотреть не по порядку, а по наитию, первой же из круговорота размещенных цитат Сокурова попадается та, что сопровождает лист о «тетралогии власти» («Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст»): «В этих фильмах мы спускаем властителей на землю с их тронов и пьедесталов. К счастью, среди политиков нет великих людей, есть люди, отмеченные особым злорадством, особым жестокосердием, разрушенной, несчастной личной жизнью. Эти несчастные люди являются предметом моего внимания. Чем выше человек забирается, тем приземленнее и примитивнее он становится. Поэтому и совершается так много ошибок и преступлений. От разрыва в представлении, каким нужно быть в этом кресле — и тем, как Провидение берет за шкирку и отпускает». Выставка, подготовленная командой журнала «Сеанс», кинорежиссером Николаем Хомерики и руководителем культурно-выставочного центра «Ленфильм» Константином Шавловским, открылась на пике скандала вокруг Сокурова после его сложного разговора с президентом. Спасибо «Ленфильму», не побоялись — а ведь по нынешним временам могли сослаться на «технические причины».



«Президент дал четкую установку, что он уважает Александра Николаевича, — мы должны действовать в рамках этой установки», — улыбнулся в ответ на каверзный вопрос «Фонтанки» директор «Ленфильма» Федор Щербаков, пока все ждали приезда режиссера на открытие.

автор Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

Встречать мастера на его собственной выставке выстроилась целая делегация, как бывает разве что при визитах губернатора или министров. И в этой торжественности была особая справедливость.

Сокурова провели по экспозиции, занявшей, помимо холла, в центре которого установили Золотого льва Венецианского кинофестиваля (за фильм «Фауст»), два зала на втором этаже и галерею между ними. В галерее — традиционном месте экспонирования костюмов — показали шедевры Лидии Крюковой для «Фауста». Зал с колоннами превратился в кабинет Сокурова — с письменным столом, книгами в шкафу (такие, утверждается, у режиссера и вправду были или есть) и фотографиями на стенах (с Тарковским, с Солженицыным, с Ельциным). Есть даже личное видео — полет Сокурова на винтовом самолете: смотреть полагается через окошечко. Есть темный кабинет с фотоинсталляциями по тетралогии власти и сценарием на столе. И (как же на выставке о режиссере — без кинозала!) — кинопоказ с трансляцией нон-стоп.



Вторая часть экспозиции — также соединение личного лирического и профессионального. От эскизов к фильмам, разговоре о роли цвета и света в фильмах Сокурова, символизма вертикали и горизонтали в пространстве кадра — до игры: деревянных дверок на щеколдах, за которыми каждый зритель открывает что-то свое — то молодость героя, запечатленную на фото, то окно в неведомое измерение, а то и зеркало. В общем, все как в фильмах мастера.

«Я, конечно, взволнован, потому что это не только часть моей жизни, но и часть жизни многих моих ленфильмовских коллег, с которыми больше 40 лет мы здесь работали, в этих стенах, и, конечно, эта экспозиция уместна именно здесь, на «Ленфильме», — признался, пройдя по экспозиции, Сокуров. — Замечательные люди, многие из которых уже ушли из жизни, но мы еще есть, мы еще работаем. Это очень волнует — когда к тебе относятся с таким вниманием и когда столько трудов затрачено, чтобы это собрать и сделать».

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Последним экспонатом, с которым долго не решался ознакомиться мастер, был старый телефон, прокрутив диск которого «абонент» слышит голоса соратников Сокурова, говорящих о нем.



«Я представляю цех, ремесленный цех, — я просто режиссер, — поделился эмоциями с «Фонтанкой» Сокуров, прежде чем покинуть выставку до ее официального открытия. — И я не привык к такому обращению с собой. Я привык к тому, что фильмы, которые я делаю, не показываются или запрещены к показу, и сегодня даже. И я привык, что у меня сложные отношения со зрителем у меня на родине и гораздо более теплые отношения с европейским зрителем. Но то, что я вижу сейчас, дает силы для того, чтобы приготовиться к выпуску нового фильма, который в январе мы сможем предъявить фестивальным отборочным комиссиям».

Ожидается, что выставка на «Ленфильме» будет открыта до февраля. Алина Циопа, «Фонтанка.ру»