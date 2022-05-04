Подорванный мост под Курском восстановили за четыре дня. Ради этого работали круглосуточно

В Курской области восстановили движение через железнодорожный мост на участке Суджа — Сосновый Бор. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба администрации региона.
Днем 1 мая стало известно об обрушении конструкций моста, который используется для передвижения товарных составов. Губернатор области Роман Старовойт назвал произошедшее диверсией. СК возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
На восстановлении участка было задействовано 100 специалистов и несколько единиц тяжелой техники, железнодорожники работали круглосуточно. «Они расчистили место повреждения инфраструктуры, восстановили опоры моста, установили новое пролетное строение, уложили железнодорожное полотно», — говорится в релизе. Власти региона добавили, что ситуация не повлияла на движение поездов.