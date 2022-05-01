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    СК возбудил уголовное дело о теракте после обрушения ж/д моста в Курской области

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    2 комментария

    Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт» после подрыва железнодорожного моста в Курской области.

    «Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении на сайте ведомства вечером 1 мая.

    По данным СК РФ, в воскресенье на конструкциях ж/д моста, расположенного на 67 километре железной дороги «Суджа — Сосновый Бор» около села Русская Конопелька Суджанского Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста.

    Напомним, что об обрушении конструкций моста в Курской области стало известно ближе к полудню 1 мая. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, имела место диверсия. Пострадавших в результате ЧП нет, уточнил глава региона. Позднее в интернете появились фото моста после обрушения.

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    Комментарии (2)

    VKuser466047967
    Меньше дискредитации в сетях надо выискивать. А на границе грудью стать, чтоб ни одна муха ни пролетела. А то проходной двор устроили. То мост, то нефтебаза, то склад с оружием
    tochilshik
    да сколько их будет,уголовных дел.вляпались мы по самое некуда.
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