СК возбудил уголовное дело о теракте после обрушения ж/д моста в Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт» после подрыва железнодорожного моста в Курской области.
«Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении на сайте ведомства вечером 1 мая.
По данным СК РФ, в воскресенье на конструкциях ж/д моста, расположенного на 67 километре железной дороги «Суджа — Сосновый Бор» около села Русская Конопелька Суджанского Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста.
Напомним, что об обрушении конструкций моста в Курской области стало известно ближе к полудню 1 мая. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, имела место диверсия. Пострадавших в результате ЧП нет, уточнил глава региона. Позднее в интернете появились фото моста после обрушения.