В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

В Курской области произошло частичное обрушение конструкции железнодорожного моста. Об этом в воскресенье, 1 мая, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.



«Сегодня, примерно в 11:20, на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», — написал Старовойт.



По данным губернатора, пострадавших в результате ЧП нет.

