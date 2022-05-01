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    В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

    7699
    7 комментариев

    В Курской области произошло частичное обрушение конструкции железнодорожного моста. Об этом в воскресенье, 1 мая, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Сегодня, примерно в 11:20, на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», — написал Старовойт.

    По данным губернатора, пострадавших в результате ЧП нет.

    Подробности и причины произошедшего выясняются.

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    Комментарии (7)

    dragvs
    Хлопал? А что там в Белгороде взорвалось? Вроде как склад боеприпасов?
    274428684
    Знищено
    Akabos
    Что случилось?
    Он утонул после пожара и буксировки в штром.
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