Губернатор Старовойт: Обрушение ж/д моста в Курской области произошло в результате диверсии

Обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии. Об этом вечером 1 мая в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.



«Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. Заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно. Информацию дадим чуть позже», — заявил глава Курской области в видеообращении.

По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, по факту обрушения возбуждено уголовное дело.

