Губернатор Старовойт: Обрушение ж/д моста в Курской области произошло в результате диверсии

Обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии. Об этом вечером 1 мая в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. Заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно. Информацию дадим чуть позже», — заявил глава Курской области в видеообращении.
По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, по факту обрушения возбуждено уголовное дело.
«Фонтанка» писала, что о частичном обрушении конструкций ж/д моста в Курской области стало известно ближе к полудню 1 мая. Подробности произошедшего по-прежнему выясняются.