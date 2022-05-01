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    Губернатор Старовойт: Обрушение ж/д моста в Курской области произошло в результате диверсии

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    12 комментариев

    Обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии. Об этом вечером 1 мая в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. Заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно. Информацию дадим чуть позже», — заявил глава Курской области в видеообращении.

    По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, по факту обрушения возбуждено уголовное дело.

    «Фонтанка» писала, что о частичном обрушении конструкций ж/д моста в Курской области стало известно ближе к полудню 1 мая. Подробности произошедшего по-прежнему выясняются.

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    Комментарии (12)

    Эд Хэммет
    Диверсанты везде, от Калининграда до Сахалина. Недавно объявились в подмосковном Королёве. А если они уже и в кремле?
    07A
    Предателей Родины найдут и накажут!
    dragvs
    Ой, а что случилось?
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