Опубликовано фото обрушения ж/д моста в Курской области. Ранее глава региона назвал это диверсией

В Сети появились фотографии частично обрушенного железнодорожного моста в результате диверсии в Курской области. Их публикует вечером 1 мая, в частности, издание «Подъём» .

Напомним, что об обрушении конструкций моста на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор в Курской области стало известно ближе к полудню в воскресенье, 1 мая. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.



По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, имела место диверсия. Пострадавших в результате ЧП нет, уточнил глава региона.

