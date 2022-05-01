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    Опубликовано фото обрушения ж/д моста в Курской области. Ранее глава региона назвал это диверсией

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    12 комментариев

    В Сети появились фотографии частично обрушенного железнодорожного моста в результате диверсии в Курской области. Их публикует вечером 1 мая, в частности, издание «Подъём».

    Напомним, что об обрушении конструкций моста на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор в Курской области стало известно ближе к полудню в воскресенье, 1 мая. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.

    По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, имела место диверсия. Пострадавших в результате ЧП нет, уточнил глава региона.

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    Комментарии (12)

    Леонтий
    Граница огромная с Украиной,районы густонаселенные,там тероборону надо разворачивать.Это самый дешёвый и эффективный способ взять ситуацию под контроль.На диверсантов и предателей теробороны точно хватит.
    Nerevar
    Диверсия? Да, скорее это изношенная инфраструктура!
    Савва Морозов
    на ремонте стырил - на диверсию свалил.
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