Ради укрепления тылов. 10 важных дел в саду, которые нужно успеть сделать на майские праздники

Майские праздники для садовода — не повод для шашлыка. Тем более, если в условиях санкций рассматривать огород как гражданскую оборону и укрепление тылов. Для тех, кого потянуло к земле и сохе впервые, «Фонтанка» рассказывает, что обязательно нужно успеть сделать на участке за три выходных дня.



Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/TASS Поделиться Поделиться





10 советов Василия Захарьящева, председателя союза садоводов Петербурга и Ленобласти будут полезны и садоводам со стажем — сохраните их в закладках.

Итак, что нужно сделать в саду на первомайские праздники:

Собрать прошлогодние листья. В опавших и перезимовавших сухих листьях находятся куколки вредных насекомых, тля, различные гусеницы. Листья нужно аккуратно собрать и сжечь в бочке или отвезти на свалку — в районах определены места, куда можно отнести мусор.

Продезинфицировать участок. Как тщательно ни собирай листья, часть вредителей окажется на земле. Нужно обработать сад простейшими способами — или медным купоросом, это самое распространенное, не ядовитое, или розовым раствором марганцовки. Не надо покупать заумные гербициды — это все остается в почве, а потом попадает в урожай.



Обрезать поросль у яблонь. Ветки, которые торчат вверх параллельно стволу и отличаются от основного скелета, называют поросль. Поросль надо обрезать, иначе она будет забирать влагу, полезные вещества — дерево не даст должный урожай. Убрать нужно и голые ветки, которые не вписываются в основной скелет и выбиваются из образа шара.

Побелить плодовые деревья. Яркое весеннее солнце может повредить кору. На глубине 70 сантиметров земля еще не оттаяла, отток влаги нарушен, и от ее недостатка кора может лопнуть и отслоиться. Побелка выполняет две функции: отражает солнечные лучи и предохраняет ствол от перегрева, и уничтожает личинок насекомых и гусениц, которые с осени прячутся в коре.

Побелка свободно продается в магазине. Ее можно приготовить и самому: купить известку, добавить золы — на литр жидкости — две ложки, можно добавить хозяйственное мыло. Развести лучше молоком — побелка будет лучше держаться и не будет вымываться осадками, а молочно-кислые бактерии окажут стерилизующее действие, помогут уничтожить вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Не надо никакой химии. Еще побелка украшает сад, оживляет его.



Приготовить грядки. Один и тот же вид овощей обедняет почву микроэлементами, поэтому, если позволяет участок, желательно производить замену грядок под посадки. Другое дело, если грядка одна, и особо не развернешься. Грядку перекопать, убрать корни сорняков и хорошо полить, чтобы был запас влаги. Хорошо в эту грядку добавить золы от сожженных листьев, внести простейшие удобрения — перегнивший навоз, компост. Компост есть практически у каждого садовода — это скошенная трава, пересыпанная золой или раскисляющей почву доломитовой мукой, перепревшая пару лет в компостной яме. Дозировка такая — ведро на квадратный метр. И вы будете обеспечены прекрасным урожаем.

С минеральными удобрениями новичку легко промахнуться и перекормить почву азотом, поэтому на первых порах их лучше отложить — лишний азот в овощах ни к чему.

Обработать теплицу. Если на участке есть теплица, то ее изнутри тоже нужно обработать горячей водой, раствором хозяйственного мыла, розовым раствором марганцовки или щелочью, которую легко приготовить из заваренной горячей водой золы. Дозировка такая — литровая банка золы на 5 литров кипятка. Перед употреблением процедить, чтобы не было грязи и веток. Важно: работать со щелочью нужно аккуратно — надеть очки и перчатки, чтобы не повредить глаза и руки, наносить щеткой, тряпкой или пульверизатором. Обработка позволит избавить теплицу от паутины, болезнетворных бактерий — серой гнили, фитофторы, и грибковых заболеваний. Это самый страшный бич всех теплиц.



Землю в теплице перекопать, удобрить.

Заложить «тепловую яму». Если теплица пленочная, можно посреди грядки вырыть траншею, уложить в нее старые листья, сено, не перепревший навоз, золы, сверху засыпать землей и хорошо полить, чтобы запустить процесс гниения. Вы получите в теплице прекрасный климат для огурцов и помидоров — влагу и тепло, выделяющееся в процессе гниения, которое будет согревать ваши посадки.

Посадить холодостойкие овощи. Многие садоводы уже подготовили рассаду, но высаживать ее в грунт можно лишь после 15 мая: в Ленинградской области всегда бывают поздние заморозки, даже 4 июня случаются. В теплицах это не страшно, но на открытых грядках после посева придется накрыть грядку синтепоном. К холодостойким относят редис, чеснок, лук, петрушку, морковь, салат, горох и бобы. Перед посевом все семена хорошо обработать легким раствором марганцовки. А бобы и горох до посадки желательно прорастить — замочить и дождаться, чтобы проклюнулись ростки. Для этого обычно достаточно несколько часов.



Подготовить семенной картофель. Клубни нужно достать, перебрать и положить на свет. Чтобы не склевали птицы, не намочил дождик, хорошо ее накрыть пленкой. Нужно три недели, чтобы она полежала и появились первые ростки. Посадить картофель нужно до 20 мая. Если клубень крупный, перед посадкой его можно разрезать на 2–3 дольки с глазками.

Развязать, обрезать и обработать кустарник. У малины нужно вырезать старые засохшие стебли, оставить только 4–5 молодых побегов. У смородины и крыжовника нужно вырезать старые и порослевые ветки, оставшиеся приподнять на рамке от земли, чтобы уберечь от гниения и фитофторы. Кустарники хорошо опрыскать бордоской жидкостью — это защитит растение от мучнистой росы и различных пятнистостей.

Записала Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»