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Муниципальные депутаты и активисты Петербурга подали в Смольный уведомление об акции против войны

Муниципальные депутаты округов «Смольнинское», «Литейный», «Гавань» и №72, а также активисты либертарианской партии Петербурга подали уведомление в Смольный о проведении митинга против войны. Об этом «Фонтанке» сообщили заявители 24 февраля.

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В числе подавших уведомление — Никита Юферев, Сергей Кузин, Дмитрий Балтруков, Владимир Волохонский, Марина Мацапулина, Ярослав Слепухин.

Мероприятие они предлагают провести в начале марта. Цель акции — «свободное и публичное выражение общественного мнения по вопросам безопасности, экономической стабильности, использования вооруженных сил Российской Федерации за рубежом, за мир и против войны». Организаторы планируют вывести на митинг до двух тысяч человек.

На данный момент в Петербурге запрещено проводить массовые публичные мероприятия в связи с антиковидными ограничениями.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение. Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

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Комментарии (37)

SU LUX INN
лучше бы объявили сбор Репараций! извинения нам Больше не нужны!
orlovandrei1986
докладываю, в Ленте на 12-30 всё спокойно =)
DEMOMON
Думается, у подавших списки, бизнес прогорает. ))
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