Муниципальные депутаты и активисты Петербурга подали в Смольный уведомление об акции против войны

В числе подавших уведомление — Никита Юферев, Сергей Кузин, Дмитрий Балтруков, Владимир Волохонский, Марина Мацапулина, Ярослав Слепухин.



Мероприятие они предлагают провести в начале марта. Цель акции — «свободное и публичное выражение общественного мнения по вопросам безопасности, экономической стабильности, использования вооруженных сил Российской Федерации за рубежом, за мир и против войны». Организаторы планируют вывести на митинг до двух тысяч человек.



На данный момент в Петербурге запрещено проводить массовые публичные мероприятия в связи с антиковидными ограничениями.

