Запрягайтесь, хлопцы, в гроб. Смотрим на снежные похороны в Ленобласти

Под Всеволожском хоронили деревенского деда из-под Волхова, а получилось, что воссоздали сюжеты с картин художников-передвижников. На них, как правило, селяне в каких-то зипунах и душегрейках по колено в снегу провожают своих покойников, а запряжённые в сани дети мастеровых тянут обледенелые бочки. Естественно, что всё с поправками на наш век пара, электричества и двухфакторной аутентификации на IPhone.
До Ковалевского кладбища дотянуть — как покорить Южный полюс. Дороги никакой, кругом снег и лёд, метель бьёт в лицо, но идти надо. Мощность траурного двигателя — три человеческие силы. В виду отсутствия механизированной и скотской тяги самим себя в гроб пришлось запрягать мужчинам. Всё по забытой ямщицкой науке: два пристяжных и один коренной. У каждого через спину шлея. Рядом ещё двое — у одного в руках штыковая лопата, у другого — на плече восьмиконечный православный крест. Такой же на крышке скошенного ящика. Гроб тянут не на полозьях, а на плотном полиэтиленовом полотнище. По утрамбованному саркофагом снежному тоннелю передвигаются остальные участники процессии.
47news.ru
По данным 47news, запрягать в гроб мужчин пришлось во время декабрьского прощания с 76-летним жителем деревни Пупышево. Она расположена по другую сторону железной дороги от всем известного здоровенного садоводческого массива «Пупышево», считающегося едва ли не самым крупным в Европе.
О блокаде деревенского Пупышево наше издание рассказывало сразу после новогодних праздников. Доступ к цивилизации в виде полустанка одноимённой железнодорожной станции здесь регулярно перекрывают товарные поезда. Они делают остановку как раз на переходе через железнодорожные пути. Чтобы попасть к электричкам местным жителям приходится пролезать либо под, либо над вагонной автосцепкой.
Снежной зимой 2021/22 ситуация усугубилась тем, что под снегом исчезла единственная дорога, ведущая от деревенского Пупышево к станции. Средство связи с большой землёй сейчас там одно — пара «мотособак», то есть, по сути, самодвижущиеся сани-волокуши. Их за свой счёт купили местные неравнодушные. Они же раз в неделю отправляют в Волхов экспедиции за продуктами для пенсионеров. Официально в деревне под два десятка жителей, летом, естественно, в несколько раз больше.
Александр Калинин, 47news.ru
Запряжённые в гроб мужчины — не единственный пример странной кладбищенской логистики в Ленинградской области. Например, чтобы попасть на погост у деревни Долговка под Лугой надо пронести ящик с покойником через мост-решето. А в деревне Козарево Волховского района усопших в морг возили на электричке.