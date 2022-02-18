Запрягайтесь, хлопцы, в гроб. Смотрим на снежные похороны в Ленобласти

Под Всеволожском хоронили деревенского деда из-под Волхова, а получилось, что воссоздали сюжеты с картин художников-передвижников. На них, как правило, селяне в каких-то зипунах и душегрейках по колено в снегу провожают своих покойников, а запряжённые в сани дети мастеровых тянут обледенелые бочки. Естественно, что всё с поправками на наш век пара, электричества и двухфакторной аутентификации на IPhone.



До Ковалевского кладбища дотянуть — как покорить Южный полюс. Дороги никакой, кругом снег и лёд, метель бьёт в лицо, но идти надо. Мощность траурного двигателя — три человеческие силы. В виду отсутствия механизированной и скотской тяги самим себя в гроб пришлось запрягать мужчинам. Всё по забытой ямщицкой науке: два пристяжных и один коренной. У каждого через спину шлея. Рядом ещё двое — у одного в руках штыковая лопата, у другого — на плече восьмиконечный православный крест. Такой же на крышке скошенного ящика. Гроб тянут не на полозьях, а на плотном полиэтиленовом полотнище. По утрамбованному саркофагом снежному тоннелю передвигаются остальные участники процессии.

