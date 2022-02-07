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Суд не удовлетворил миллионные аппетиты петербургского комбината питания. В иске против «Фонтанки» отказано

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска АО «Комбинат социального питания Красносельского района». Поставщик еды в школьные столовые надеялся взыскать с редакции «Фонтанки» 14,5 млн рублей за подпорченную репутацию.

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Решение суд вынес 7 февраля. Истцу отказано в удовлетворении требований в полном объёме. Изначально комбинат оспаривал четыре статьи «Фонтанки» об объедках, кишечной инфекции в гимназии и проверках Роспотребнадзора. Но позже от одной из претензий истец отказался.

Несмотря на то, что и Красносельский КСП, и «АЖУР-Медиа» (юрлицо «Фонтанки») зарегистрированы в Петербурге, судебный процесс проходил в Москве. Подробнее о том, почему иск был подан в столичный суд и кто из СМИ ещё выступил ответчиком, читайте в материале «Подано с аппетитом».

Бывший директор Красносельского КСП Ростислав Савинов о результате судебного разбирательства узнает, находясь под домашним арестом. В конце прошлого года он стал фигурантом уголовного дела о манипуляциях с госконтрактами по школьному питанию. Компанию ему составил бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков, он арестован.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Valer_Kulik
Фонтанке спасибо за честный репортаж изнутри. Пару раз чуть не сблеванул при чтении.
Kostyn
Не могу поручиться на 100%, что Фонтанка "наехала" на этот комбинат только из интересов независимой журналистики, но подумав, понял, что это и не очень важно. Суть в том, что действительно сфера обеспечения бесплатным питанием наших детей должна быть безопасной. А примеров по стране когда происходят сбои и страдают дети не там мало. Так что правильно, что подняли эту проблему, возможно после ваших статей что-то улучшиться, я в это верю и надеюсь.
Ushat Pomoev
Фъ, с очередной победой!
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