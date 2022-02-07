Суд не удовлетворил миллионные аппетиты петербургского комбината питания. В иске против «Фонтанки» отказано

Решение суд вынес 7 февраля. Истцу отказано в удовлетворении требований в полном объёме. Изначально комбинат оспаривал четыре статьи «Фонтанки» об объедках, кишечной инфекции в гимназии и проверках Роспотребнадзора. Но позже от одной из претензий истец отказался.



Несмотря на то, что и Красносельский КСП, и «АЖУР-Медиа» (юрлицо «Фонтанки») зарегистрированы в Петербурге, судебный процесс проходил в Москве. Подробнее о том, почему иск был подан в столичный суд и кто из СМИ ещё выступил ответчиком, читайте в материале «Подано с аппетитом».

