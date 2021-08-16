Подано с аппетитом. Петербургский комбинат социального питания судится с журналистами за свою репутацию

Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Арбитражный суд Москвы приступает к рассмотрению споров АО «Комбинат социального питания Красносельского района» с редакциями изданий, публиковавших статьи об отравлении детей, проверках Роспотребнадзора и трупах тараканов. Чтобы заработать сумму, которую принадлежащий Смольному общепит хочет получить с журналистов, ему пришлось бы работать 2200 лет.

Цена

Весной 2021 года корреспондент «Фонтанки» Лена Ваганова устроилась на комбинат социального питания (КСП) посудомойкой и написала репортаж о двух днях сожительства с кислой кашей и загаженными кастрюлями. Статья вызвала цепную реакцию. Обслуживающее более 70 школ предприятие извели проверками, о комбинате не писал только ленивый, а пищеблок на Наличной улице закрыли.



Не согласившись с публикациями, Красносельский КСП обратился в Арбитражный суд Москвы с тремя исками о защите деловой репутации и компенсации репутационного вреда. Первый, разумеется, адресован «Фонтанке».

Комбинат оспаривает четыре статьи — об объедках, кишечной инфекции в гимназии, антисанитарии на производстве и результатах проверки Роспотребнадзора. Публикации должны быть удалены, по мнению предприятия.

Реанимировать репутацию, следует из подписанного гендиректором комбината Ростиславом Савиновым иска, помогут 14 миллионов 50 тысяч рублей. Их просят взыскать солидарно с издателя «Фонтанки» — АО «АЖУР-Медиа» — и главного редактора Александра Горшкова. За каждый день просрочки, если суд удовлетворит иск и велит удалить публикации, редакция должна выплачивать 500 тысяч рублей, считает комбинат.

Паровоз

Красносельский КСП и «АЖУР-Медиа» зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Для изменения подсудности истец привлек соответчика. Им стало ООО «МСК.ру» — учредитель сетевого издания Mockva.ru.



Mockva.ru ничего самостоятельного по теме комбината не писало. Оно дословно воспроизвело четыре публикации «Фонтанки» с гиперссылками на первоисточник, но в иске получило статус «Ответчик 1». Роль издания как «паровоза» помогла перенести судебный процесс в Москву.

Бенефициар ООО «МСК.ру» — 55-летний издатель Олег Третьяков, сооснователь объединения петербургских СМИ «Медиамаркетплейс».

В объединении состоят 24 интернет-редакции. Контактным телефоном «Медиамаркетплейса» указан номер Александры Калюжиной, работавшей директором по развитию в изданиях Олега Третьякова «Мойка78» и «Неваспорт», а весной 2021 года она перешла коммерческим директором в «МК в Питере», которую тогда же возглавил Тимофей Шабаршин — выходец из медиаструктур, связанных с Евгением Пригожиным. В целом дружественность контролируемых Третьяковым изданий и группы «Патриот», которую патронирует бизнесмен, очевидна по схожей информполитике.

Подав солидарный иск к двум СМИ, комбинат социального питания Красносельского района избирательно подошел к компенсации репутационного вреда. Всю сумму, 14 миллионов 50 тысяч, он требует только с «Фонтанки», хотя статьи на Mockva.ru идентичны нашим публикациям.



Таким же «паровозом» издание Олега Третьякова выступило в иске комбината к петербургскому ООО «ТВ Купол» (сайт «78.ру»), входящему в Национальную медиагруппу, председателем совета директоров которой является Алина Кабаева.

Третий иск, самостоятельный, обращен к изданию «Аргументы и факты» и его главному редактору Игорю Черняку — лауреату премии правительства России в области СМИ, отмеченному благодарностью президента Владимира Путина.

Совокупная сумма требований к «Фонтанке», «78.ру» и «АиФ» — 42 миллиона рублей.

Обоснование

В подтверждение репутационных потерь Красносельский КСП приложил экспертное заключение, которое подтверждает «сформированную положительную репутацию» предприятия.

Из этого же заключения следует, что рыночная стоимость активов комбината составляет около 18 миллионов рублей, что кратно ниже репутационных запросов.

Коммерческое предприятие создают для извлечения прибыли. Можно набрать тысячный штат и заключать мультимиллионные контракты, но если каждый год компания выходит почти в ноль, ее предпринимательскую деятельность вряд ли назовут успешной.



Комбинат социального питания — такое же коммерческое предприятие, созданное правительством Санкт-Петербурга.

За последние три года при оборотах в сотни миллионов рублей средняя чистая прибыль Красносельского КСП составила 19 тысяч рублей. Чтобы заработать сумму, требуемую с журналистов, предприятию придется работать 2200 лет.

Презумпция

По мнению Красносельского КСП, не соответствуют действительности и носят порочащий характер 29 утверждений в статьях «Фонтанки».

«Содержание построено в соответствии со стратегией дискредитации с целью формирования отрицательного образа. Статьям придана скандальная окраска с целью вызвать общественный резонанс», — говорится в иске.

Детально разбирая публикации, юристы комбината пришли к выводу, что «Фонтанка» выявила десятки нарушений СанПиН Роспотребнадзора, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и приказов Минздрава. Но все эти сведения предприятие требует признать не соответствующими действительности только на том основании, что ни одна инстанция не привлекала его к ответственности.



«Презумпция невиновности предполагает недопустимость использования в публичных сообщениях сведений о совершении лицом правонарушения без вступившего в силу решения суда, приговора или привлечения к иным видам ответственности», — резюмирует комбинат.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

