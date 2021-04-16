В петербургской гимназии снова разгулялась кишечная инфекция. Санслужба выявила девять случаев

«К вечеру самочувствие сына ухудшилось, поднялась температура 39,9, начался понос и тошнота. В субботу вызвали неотложную помощь, потому что ребёнок жаловался на боль в правом боку», — вспоминает Александра. Температура у мальчика держалась несколько дней. После проверки анализов врач поставил диагноз «сальмонеллез».

Как рассказала «Фонтанке» мама третьеклассника Александра 16 апреля, несколько учеников почувствовали себя плохо в прошлую пятницу. Родителей вызвали в школу, чтобы они забрали детей домой.

Также у первоклассника из 624 гимназии диагностировали гастроэнтерит, рассказала его мама Ольга. Ребёнку тоже стало плохо в прошлую пятницу.

По словам родителей, в гимназии уже несколько дней работают сотрудники Роспотребнадзора. У детей массово собирают анализы. Два класса закрыты на карантин.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что с 12 по 16 апреля в гимназии 624 зарегистрировано 9 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди учеников начальных классов. Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, выясняя причину и обстоятельства заражения школьников.

Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями семейства энтеробактерии. Основной путь передачи — пищевой, через продукты животного происхождения. Инкубационный период в среднем составляет 12–24 часа. В большинстве случаев у инфицированных отмечаются повышенная температура, общая слабость, тошнота, рвота, боли в животе и многократный жидкий стул.

Завтраками и обедами 624 гимназию обеспечивает комбинат социального питания Красносельского района, сообщается в его официальной группе. Ранее Роспотребнадзор уведомил Смольный о приостановке деятельности городского предприятия. Трупики тараканов и напольную канализацию специалисты ведомства успели зафиксировать в пищеблоке на улице Партизана Германа. Комбинат также фактически нелегально использовал площадку на Наличной, но её закрыли после статьи «Фонтанки». Производство пришлось перебрасывать на сами школы.