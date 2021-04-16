В петербургской гимназии снова разгулялась кишечная инфекция. Санслужба выявила девять случаев

Как рассказала «Фонтанке» мама третьеклассника Александра 16 апреля, несколько учеников почувствовали себя плохо в прошлую пятницу. Родителей вызвали в школу, чтобы они забрали детей домой.
«К вечеру самочувствие сына ухудшилось, поднялась температура 39,9, начался понос и тошнота. В субботу вызвали неотложную помощь, потому что ребёнок жаловался на боль в правом боку», — вспоминает Александра. Температура у мальчика держалась несколько дней. После проверки анализов врач поставил диагноз «сальмонеллез».
Также у первоклассника из 624 гимназии диагностировали гастроэнтерит, рассказала его мама Ольга. Ребёнку тоже стало плохо в прошлую пятницу.
По словам родителей, в гимназии уже несколько дней работают сотрудники Роспотребнадзора. У детей массово собирают анализы. Два класса закрыты на карантин.
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что с 12 по 16 апреля в гимназии 624 зарегистрировано 9 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди учеников начальных классов. Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, выясняя причину и обстоятельства заражения школьников.
Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями семейства энтеробактерии. Основной путь передачи — пищевой, через продукты животного происхождения. Инкубационный период в среднем составляет 12–24 часа. В большинстве случаев у инфицированных отмечаются повышенная температура, общая слабость, тошнота, рвота, боли в животе и многократный жидкий стул.
Завтраками и обедами 624 гимназию обеспечивает комбинат социального питания Красносельского района, сообщается в его официальной группе. Ранее Роспотребнадзор уведомил Смольный о приостановке деятельности городского предприятия. Трупики тараканов и напольную канализацию специалисты ведомства успели зафиксировать в пищеблоке на улице Партизана Германа. Комбинат также фактически нелегально использовал площадку на Наличной, но её закрыли после статьи «Фонтанки». Производство пришлось перебрасывать на сами школы.
КСП Красносельского района удалось выиграть тендеров на полмиллиарда рублей на поставку питания в школы Петербурга. Успех предприятия совпал с приходом в управление соцпита Алексея Барабанщикова, который способствовал введению политики по укрупнению лотов.