После статьи «Фонтанки» за смольнинский комбинат питания взялся Роспотребнадзор. Его впечатлили трупики тараканов и напольная канализация

Санврачи накануне целый день работали на площадке комбината на улице Партизана Германа. Этот пищеблок обслуживает всего две школы Пушкинского района — 462 и 449. Ежедневно два повара при поддержке пары «универсальных кухонных работников» готовят тут примерно шестьсот завтраков и обедов.

Мясо-рыбный цех не подключен к канализации, увидел Роспотребнадзор. Вода через раковину стекает на пол. Документов о дезинфекции, дезинсекции и дератизации в комбинате не нашлось, как и подтверждающих производственный контроль. В мясном цехе тараканья ловушка содержала «нежизнеспособных особей вредных членистоногих». Посуду, в том числе, моют хозяйственным мылом.

В мясном цехе чистят овощи, в горячем замешивают дрожжевое тесто. Пометки о противоречии деятельности комбината СанПин и федеральному закону Роспотребнадзор во время рейда по цехам и моечным делал неоднократно. С заслоном коронавирусу на Партизана Германа дела тоже нехороши. Бактерицидных облучателей Роспотребнадзор не нашел, запас одноразовых масок для персонала равен нулю. Девять проб еды санврачи отправили на лабораторные исследования в поисках патогенной микрофлоры и кишечной палочки. Официально пищеблок на Партизана Германа — это единственная по производству еды площадка комбината социального питания Красносельского района, имеющего контракты стоимостью более полумиллиарда рублей для обеспечения десятков школ едой. Пищеблок оснащен 12 конфорками, одной электросковородой, одним пароконвектоматом, одним электрокотлом. Штатная численность площадки — 9 человек, включая мойщика, уборщика и завпроизводством. Остальные школы Красносельский комбинат соцпитания обслуживал, неофициально используя мощности еще одного принадлежащего городу комбината, возглавляемого осужденным за растрату Леонидом Мишуровым, и самих школ. Площадку на Наличной власти спешно закрыли после того, как проработавший там пару дней корреспондент «Фонтанки» живописал созданное комбинатом Красносельского района дно школьной столовой.