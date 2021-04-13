После статьи «Фонтанки» за смольнинский комбинат питания взялся Роспотребнадзор. Его впечатлили трупики тараканов и напольная канализация

Санврачи накануне целый день работали на площадке комбината на улице Партизана Германа. Этот пищеблок обслуживает всего две школы Пушкинского района — 462 и 449. Ежедневно два повара при поддержке пары «универсальных кухонных работников» готовят тут примерно шестьсот завтраков и обедов.
Мясо-рыбный цех не подключен к канализации, увидел Роспотребнадзор. Вода через раковину стекает на пол. Документов о дезинфекции, дезинсекции и дератизации в комбинате не нашлось, как и подтверждающих производственный контроль. В мясном цехе тараканья ловушка содержала «нежизнеспособных особей вредных членистоногих». Посуду, в том числе, моют хозяйственным мылом.
В мясном цехе чистят овощи, в горячем замешивают дрожжевое тесто.
Пометки о противоречии деятельности комбината СанПин и федеральному закону Роспотребнадзор во время рейда по цехам и моечным делал неоднократно.
С заслоном коронавирусу на Партизана Германа дела тоже нехороши. Бактерицидных облучателей Роспотребнадзор не нашел, запас одноразовых масок для персонала равен нулю.
Девять проб еды санврачи отправили на лабораторные исследования в поисках патогенной микрофлоры и кишечной палочки.
Официально пищеблок на Партизана Германа — это единственная по производству еды площадка комбината социального питания Красносельского района, имеющего контракты стоимостью более полумиллиарда рублей для обеспечения десятков школ едой. Пищеблок оснащен 12 конфорками, одной электросковородой, одним пароконвектоматом, одним электрокотлом. Штатная численность площадки — 9 человек, включая мойщика, уборщика и завпроизводством.
Остальные школы Красносельский комбинат соцпитания обслуживал, неофициально используя мощности еще одного принадлежащего городу комбината, возглавляемого осужденным за растрату Леонидом Мишуровым, и самих школ. Площадку на Наличной власти спешно закрыли после того, как проработавший там пару дней корреспондент «Фонтанки» живописал созданное комбинатом Красносельского района дно школьной столовой.
После закрытия пищеблока на Наличной комбинат, по информации «Фонтанки», перевел свой штат в школы. На пищеблоке гимназии № 278 на Дровяной улице готовят завтраки и обеды для десяти сторонних школ Адмиралтейского района, которые по условиям контракта комбинат должен обслуживать питанием, а пять учреждений на Васильевском острове получают еду, приготовленную в 27-й школе на набережной Лейтенанта Шмидта.
Проблемы у принадлежащих городу производств начались после смены главы управления соцпитания Смольного. Бывший подмосковный чиновник Алексей Барабанщиков ранее возглавлял столичный комбинат «Школьник», имевший неформальные связи с аналогичными предприятиями, которым доставались самые значимые контракты. В Петербург с Барабанщиковым пришла политика укрупнения лотов, благодаря чему не имеющий мощностей Красносельский КСП занял одну из лидирующих позиций. Подробнее о внутренней кухне петербургского соцпита читайте в материале «Фонтанки».
Читайте в ближайшее время репортаж «Фонтанки» о том, как руководство комбината пыталось убедить журналистов в стерильности и безопасности своего производства.