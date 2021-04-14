Роспотребнадзор уведомил Смольный о приостановке деятельности комбината социального питания

«В ходе внеплановой выездной проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, создающие угрозу жизни и здоровья граждан, — говорится в письме Башкетовой. — За выявленные нарушения оформляется протокол о временном запрете деятельности производства пищевой продукции по адресу: Партизана Германа, 5/14. С момента получения протокола деятельность предприятия в сфере производства и поставок пищевой продукции для питания обучающихся будет приостановлена».

На Партизана Германа комбинат готовит еду для не имеющих собственных столовых школ Пушкинского района — 462-й и 469-й. В целом персонал Красносельского КСП обслуживает более семидесяти образовательных учреждений города.

Санэпиднарушения с тараканами и напольной канализацией Роспотребнадзор успел зафиксировать на Партизана Германа до того, как на пищеблок, по данным «Фонтанки», согнали десятки уборщиков для уничтожения доказательств антисанитарии. Накануне комбинат провел демонстративный пресс-показ.

Несколько дней назад КСП Красносельского района потерял еще один пищеблок — на Наличной улице. Его использовали фактически нелегально, из-за отсутствия собственных мощностей. Пищеблок закрыли после статьи «Фонтанки».

От безысходности комбинат, имеющий контрактов на детское питание примерно на полмиллиарда рублей, перевел производство еды в гимназию № 278 Адмиралтейского района и школу № 27 Василеостровского. Это противоречит действующим договорам, по которым комбинату не разрешено пользоваться пищеблоками школ для обеспечения питанием других учреждений.