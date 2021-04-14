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Роспотребнадзор уведомил Смольный о приостановке деятельности комбината социального питания

Комбинат социального питания Петербурга приостановит деятельность

По требованию петербургского Роспотребнадзора принадлежащий правительству города комбинат социального питания приостановит деятельность. Перебои с поставкой школьных завтраков и обедов коснутся в первую очередь Пушкинского района.

Как стало известно «Фонтанке», накануне главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уведомила начальника управления социального питания города Алексея Барабанщикова о неминуемой приостановке деятельности АО «Комбинат социального питания Красносельского района».

«В ходе внеплановой выездной проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, создающие угрозу жизни и здоровья граждан, — говорится в письме Башкетовой. — За выявленные нарушения оформляется протокол о временном запрете деятельности производства пищевой продукции по адресу: Партизана Германа, 5/14. С момента получения протокола деятельность предприятия в сфере производства и поставок пищевой продукции для питания обучающихся будет приостановлена».

На Партизана Германа комбинат готовит еду для не имеющих собственных столовых школ Пушкинского района — 462-й и 469-й. В целом персонал Красносельского КСП обслуживает более семидесяти образовательных учреждений города.

Санэпиднарушения с тараканами и напольной канализацией Роспотребнадзор успел зафиксировать на Партизана Германа до того, как на пищеблок, по данным «Фонтанки», согнали десятки уборщиков для уничтожения доказательств антисанитарии. Накануне комбинат провел демонстративный пресс-показ.

Несколько дней назад КСП Красносельского района потерял еще один пищеблок — на Наличной улице. Его использовали фактически нелегально, из-за отсутствия собственных мощностей. Пищеблок закрыли после статьи «Фонтанки».

От безысходности комбинат, имеющий контрактов на детское питание примерно на полмиллиарда рублей, перевел производство еды в гимназию № 278 Адмиралтейского района и школу № 27 Василеостровского. Это противоречит действующим договорам, по которым комбинату не разрешено пользоваться пищеблоками школ для обеспечения питанием других учреждений.

Алексей Барабанщиков руководит управлением соцпитания Петербурга с февраля 2020 года. При нем комбинат Красносельского района получил выгодные контракты, а еще одно принадлежащее городу предприятие — Василеостровский комбинат возглавил осужденный за экономическое преступление Леонид Мишуров.

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Комментарии (9)

***_555
Вы молодцы.
Вряд ли, конечно, причастных чинушек и карманные фирмочки привлекут к ответственности.
ShkVAl
Если в школах готовить-у правильных людей не будет заработка.
Zdobsi
Деньги не пахнут. И осужденных за экономические преступления берут управлять этой синекурой, и то, что дети травятся-ничто не может остановить... И зарплаты у работников пищеблоков мизерные (что естественно) и как будто никто из чиновников невкурсе, как и где готовится еда-то есть видимо туда никто не приезжал и не видел этого безобразия. Есть же заказчик, кому все это поставляется? И конкретный чиновник, который должен был быть в курсе происходящего, но поленился видимо даже съездить посмотреть на места и персонал. Просто, без проверки-а хорошо ли все?
А ведь раньше и у нас в школе все готовили и все съедобное было. И никаких сосисок и колбас.
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