Роспотребнадзор уведомил Смольный о приостановке деятельности комбината социального питания

Как стало известно «Фонтанке», накануне главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уведомила начальника управления социального питания города Алексея Барабанщикова о неминуемой приостановке деятельности АО «Комбинат социального питания Красносельского района».
«В ходе внеплановой выездной проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, создающие угрозу жизни и здоровья граждан, — говорится в письме Башкетовой. — За выявленные нарушения оформляется протокол о временном запрете деятельности производства пищевой продукции по адресу: Партизана Германа, 5/14. С момента получения протокола деятельность предприятия в сфере производства и поставок пищевой продукции для питания обучающихся будет приостановлена».
На Партизана Германа комбинат готовит еду для не имеющих собственных столовых школ Пушкинского района — 462-й и 469-й. В целом персонал Красносельского КСП обслуживает более семидесяти образовательных учреждений города.
Санэпиднарушения с тараканами и напольной канализацией Роспотребнадзор успел зафиксировать на Партизана Германа до того, как на пищеблок, по данным «Фонтанки», согнали десятки уборщиков для уничтожения доказательств антисанитарии. Накануне комбинат провел демонстративный пресс-показ.
Несколько дней назад КСП Красносельского района потерял еще один пищеблок — на Наличной улице. Его использовали фактически нелегально, из-за отсутствия собственных мощностей. Пищеблок закрыли после статьи «Фонтанки».
От безысходности комбинат, имеющий контрактов на детское питание примерно на полмиллиарда рублей, перевел производство еды в гимназию № 278 Адмиралтейского района и школу № 27 Василеостровского. Это противоречит действующим договорам, по которым комбинату не разрешено пользоваться пищеблоками школ для обеспечения питанием других учреждений.
Алексей Барабанщиков руководит управлением соцпитания Петербурга с февраля 2020 года. При нем комбинат Красносельского района получил выгодные контракты, а еще одно принадлежащее городу предприятие — Василеостровский комбинат возглавил осужденный за экономическое преступление Леонид Мишуров.