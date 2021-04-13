Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После трёх дней молчания городские комбинаты социального питания позвали журналистов на производство. Руководители водили по образцово-показательным помещениям, судорожно намытым до блеска после статьи «Фонтанки».

Войти в пищеблок на Наличной улице теперь просто так нельзя. Журналистов просят снять верхнюю одежду и облачиться в одноразовые халаты, шапочки и бахилы. У каждого спрашивают паспортные данные и вручают для заполнения «коронавирусную» анкету. Два первых вопроса в ней под силу только закоренелым ипохондрикам — нужно указать, с какой температурой тела я отхожу ко сну и с какой пробуждаюсь. Почему-то никого из приехавших журналистов этот пункт не удивляет, мне разрешают поставить «не знаю». В конце бумаги нужно расписаться под уведомлением о том, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил грозит уголовная ответственность.



Директор Василеостровского комбината Леонид Мишуров весь в белом одноразовом дежурит у опечатанной двери. Её герметично заклеили пакетом и для достоверности повесили таблички, правда, с ошибкой «помещения не используется». Эта дверь ведёт к самой неприглядной части комбината с облупленным потолком, запылившимися плитами и ничем не прикрытыми трубами под ногами.



Мишуров не отрицает «комбинат немолодой, здание ветхое», у предприятия последние пару лет не было контрактов. «Вы знали, что до этого несколько лет комбинаты пытались банкротить, приватизировать. С приходом губернатора [последнего] ситуация поменялась, было принято решение развивать городские комбинаты, которые могут обеспечить услугу в социальном секторе, — говорит Мишуров. — В настоящее время ощущается давление. Это и от сотрудников Роспотребнадзора. Вчера только они приходили для проверки комбината, который в настоящее время не осуществляет деятельность. Приходили с предписанием на проверку комбината социального питания Красносельского района. Сегодня повторилось, только уже сотрудниками УБЭП. Не предоставили никаких документов, только удостоверение, поэтому по моему личному мнению ощущается давление на городские предприятия».



Мишуров не уточняет при чём тут Красносельский комбинат, не объясняет, какие ремонтные работы проводятся, не отвечает на вопрос о собственной судимости. Это мероприятие, озаглавленное как пресс-тур, проходит без единого его ответа. Он только повторяет заученное: «Все ваши вопросы вы можете задать по почте».

Журналистов допускают до второго этажа пищеблока. Отсюда исчезли горы грязной посуды, отмыт жир с раковин, из углов убраны ловушки с дохлыми тараканами. Но в помещениях осталось то, от чего невозможно избавиться — это дух. Здесь пахнет не едой и не моющими средствами. В воздухе смердит чем-то неживым и несвежим, тем, что впитывали стены годами. Ещё хуже пахнет только из холодильников. Единственный след от наскоро стёртой цивилизации оставлен на щитке. Кто-то из бывших матом попросил не лезть в электричество.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После небольшой экскурсии мы возвращаемся вниз. В раздевалке замечаем ещё одну железную дверь с глазком. В этом маленьком отверстии виден запылённый пол и прожжённая настольная плита.



Вторым адресом в пресс-туре стал комбинат питания Красносельского района на Партизана Германа. При нём есть столовая, через неё нас и пустил внутрь охранник Вадим Валерьевич. Услышав, что мы приехали с Наличной, он вспомнил, как летом прошлого года ему пришлось в этом здании таскать школьную мебель. Ею были заставлены помещения комбината. «До сих пор руки трясутся», — отмечает он.

Журналистов встречает исполнительный директор КСП Красносельского района Сергей Лазарев. Он объясняет, что директор Ростислав Савинов отбыл в Роспотребнадзор и значит отдуваться перед прессой придётся ему, а он «не пресс-секретарь» и сильно нервничает. Лазареву задают рядовые вопросы: сколько человек в штате, какие школы обслуживает предприятие и с какими проблемами приходится сталкиваться.

«Я вам сказал, я и так волнуюсь! Если вы сейчас будете сбивать меня...», — выдает он, толком не ответив ни на один из вопросов, и останавливается.

Пищеблок на Партизана Германа — основная производственная площадка КСП Красносельского района. Лазарев всё-таки проговаривается, что здесь готовят еду менее, чем для пяти школ. Хотя компания выиграла тендеров на полмиллиарда рублей и должна обеспечивать завтраками и обедами 75 школ в трёх районах города.



Как выяснила «Фонтанка», предприятие неофициально пользовалось пищеблоком Василеостровского комбината. Но после того, как мы показали дно школьной столовой, площадку на Наличной закрыли. Производство пришлось перекидывать на сами школы. Так, на пищеблоке гимназии № 278 на Дровяной улице готовят завтраки и обеды для десяти других учреждений Адмиралтейского района, а 27-я школа на набережной Лейтенанта Шмидта «кормит» пятерых соседей по Васильевскому острову. По словам Лазарева, в школах на пищеблоках работают сотрудники КСП Красносельского района.

Роспотребнадзор проверял пищеблок на Партизана Германа и нашёл ловушки с трупиками тараканов, хозяйственное мыло, которым моют посуду и не подключенный к канализации мясо-рыбный цех. Обо всех этих нарушениях Лазарев отказывается рассказывать. Мы слышим уже знакомую фразу об отправке вопросов по почте.

Он ведёт журналистов по коридорам первого этажа. Двери в цеха распахнуты, но заходить внутрь журналистам запрещают, ведь у нас нет санкнижек. В три часа дня на производстве ни единого сотрудника, все поверхности зачищены, нигде не лежит никаких продуктов. Намытая посуда картинно расставлена, ножи висят строго от маленького к большому.



Вдруг санитарную идиллию нарушает таракан. Рыжий ползёт по стене. Я кричу: «Таракан!», стоящий ко мне плечом к плечу Лазарев спрашивает: «Где?». Тычу пальцем из коридора, в сам цех-то нельзя, он снова не видит. Предлагаю подойти поближе, дёргаюсь, чувствую на животе руку Лазарева. Он не пускает внутрь, таракан убегает.



Экскурсию по пищеблоку прерывает грохот. Кто-то ломится в железную дверь столовой. Когда она распахивается, за ней оказываются две аккуратные пенсионерки и женщина средних лет с помятым лицом. Троица представляется малоимущими, которые получают питание в столовой Красносельского КСП. Бабушка кладёт руку на сердце и произносит: «Мне очень нравится здесь обедать. Все свежее всегда».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Работает бригада профессионалов и очень обидно, что кто-то сомневается, что здесь очень плохо, — говорит женщина с помятым лицом. Третья бабушка видит, что их снимает камера и толкает под руку свою более молодую соседку, мол, маску надень.

— Что они будут есть, тут же нет еды, — спрашиваю охранника Вадима Валерьевича.



— Вам так просто кажется.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Корреспондент «Фонтанки» два дня проработала посудомойщицей на пищеблоке на улице Наличной. В здании неофициально располагалась площадка КСП Красносельского района, после материала о неприглядном дне школьной столовой, предприятие заявило, что не имеет отношения к этому адресу. Однако наспех выкинутые в мусорку документы говорили об обратном.

КСП Красносельского района удалось выиграть тендеров на полмиллиарда рублей на обеспечение школ завтраками и обедами. Удача к городскому предприятию пришла после смены главы управления соцпитания Смольного. Бывший подмосковный чиновник Алексей Барабанщиков ранее возглавлял столичный комбинат «Школьник», имевший неформальные связи с аналогичными предприятиями, которым доставались самые значимые контракты. В Петербург с Барабанщиковым пришла политика укрупнения лотов, благодаря чему не имеющий мощностей Красносельский КСП занял одну из лидирующих позиций.

