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18 марта — круглый стол «Передел собственности: старые и новые методы отъема активов»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей бизнеса, судей, юристов и адвокатов, а также представителей правоохранительных и надзорных органов на первую правовую дискуссию на тему «Передел собственности 2022».

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Мы обсудим эффективность в современных реалиях старых и новых способов отъема активов — как прямо предусмотренных действующим законодательством, так и открывающихся в результате нормотворчества и новых поворотов судебной практики в России.

Темы к обсуждению:

  • «Наследственное рейдерство» (по следам самых громких наследственных дел 2021 года). Сергей Учитель Адвокат, Партнер, Руководитель практики «Разрешение споров» КА Pen&Paper и Наталья Бунина, адвокат Pen&Paper.
  • Комплексное развитие территорий как способ отъема земель у неэффективных собственников. Ахмед Кулаев, управляющий партнер Atra.
  • Свободные темы
  • Недружественные поглощения бизнеса в современных реалиях
  • Банкротство как инструмент перераспределения активов
  • Корпоративный конфликт как брешь в обороне бизнеса
  • Государство как участник передела собственности

Модератор: Павел Горошков, деловой журналист

Формат: смешанный. До 25 человек в зале по адресу наб. р. Фонтанки, 59 (БЦ «Лениздат»), остальные в Zoom.

Дискуссия будет транслироваться на официальном Youtube-канале «Фонтанки».(18+)

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

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