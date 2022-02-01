18 марта — круглый стол «Передел собственности: старые и новые методы отъема активов»

Мы обсудим эффективность в современных реалиях старых и новых способов отъема активов — как прямо предусмотренных действующим законодательством, так и открывающихся в результате нормотворчества и новых поворотов судебной практики в России.
Темы к обсуждению:
- «Наследственное рейдерство» (по следам самых громких наследственных дел 2021 года). Сергей Учитель Адвокат, Партнер, Руководитель практики «Разрешение споров» КА Pen&Paper и Наталья Бунина, адвокат Pen&Paper.
- Комплексное развитие территорий как способ отъема земель у неэффективных собственников. Ахмед Кулаев, управляющий партнер Atra.
- Свободные темы
- Недружественные поглощения бизнеса в современных реалиях
- Банкротство как инструмент перераспределения активов
- Корпоративный конфликт как брешь в обороне бизнеса
- Государство как участник передела собственности
Модератор: Павел Горошков, деловой журналист
Формат: смешанный. До 25 человек в зале по адресу наб. р. Фонтанки, 59 (БЦ «Лениздат»), остальные в Zoom.
Дискуссия будет транслироваться на официальном Youtube-канале «Фонтанки».(18+)
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru