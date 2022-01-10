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Глава департамента полиции покончил с собой в Казахстане. Полковника КНБ нашли под окнами высотки

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Двух высокопоставленных сотрудников силовых структур Казахстана нашли мёртвыми 10 января. Гибель полковника Комитета национальной безопасности (аналог ФСБ) республики Азамата Ибраева подтвердили в КНБ.

Как сообщили в пресс-службе комитета, в понедельник тело Ибраева было найдено во дворе его дома в Нур-Султане. Проводится досудебное расследование. РБК в своём телеграм-канале пишет, что у погибшего зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты.

Ибраев возглавлял техническую службу КНБ. До этого был начальником департамента собственной безопасности казахской спецслужбы, уточняет Baza.

Кроме того, покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, сообщают СМИ со ссылкой на местное издание Orda.kz. В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ подтвердили факт гибели сотрудника, но не стали называть причину.

Жанат Сулейменов занимал руководящие посты в департаментах полиции в разных регионах Казахстана, был первым заместителем министра внутренних дел республики. Начальником полиции Жамбылской области назначен в феврале 2020 года. Baza пишет, что генерал-майору Сулейманову грозил трибунал из-за случаев перехода полицейских на сторону протестующих.

По данным МВД Казахстана, во время беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. Задержаны более 8000 человек, ущерб оценивается в 215 млн долларов.

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Комментарии (7)

chip1
Вроде большие дядьки, в наличии оружие, а из жизни ушли как школяры? Выкинули их с высоты, к бабке не ходи!
***_555
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