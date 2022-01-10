Глава департамента полиции покончил с собой в Казахстане. Полковника КНБ нашли под окнами высотки

Двух высокопоставленных сотрудников силовых структур Казахстана нашли мёртвыми 10 января. Гибель полковника Комитета национальной безопасности (аналог ФСБ) республики Азамата Ибраева подтвердили в КНБ.



Как сообщили в пресс-службе комитета, в понедельник тело Ибраева было найдено во дворе его дома в Нур-Султане. Проводится досудебное расследование. РБК в своём телеграм-канале пишет, что у погибшего зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты.



Ибраев возглавлял техническую службу КНБ. До этого был начальником департамента собственной безопасности казахской спецслужбы, уточняет Baza.

